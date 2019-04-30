天朗气清！洛阳8月份优良天数达24天

洛报融媒记者从今日召开的洛阳市污染防治攻坚战月调度会上获悉，洛阳市8月份优良天数为24天，PM10和PM2.5平均浓度均有大幅下降。
洛报融媒记者从今日召开的洛阳市污染防治攻坚战月调度会上获悉，洛阳市8月份优良天数为24天，PM10和PM2.5平均浓度均有大幅下降。
通报显示，8月份，洛阳市优良天数为24天，较去年同期增加8天；环境空气质量综合指数为3.270，同比下降19.9%。PM10平均浓度为每立方米46微克，较去年同期下降20.7%，同比改善率在全省和汾渭平原城市中均排名第二。PM2.5平均浓度为每立方米22微克，较去年同期下降29%，同比改善率在全省和汾渭平原城市中均排名第一，环境空气质量呈明显改善态势。截至8月底，洛阳市今年的优良天数已达166天。（洛报融媒记者 李三旺）
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