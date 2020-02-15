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今晚相约洛阳！2020年中央广播电视总台中秋晚会节目单来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 央视中文国际 2020-10-01 10:07

海上生明月，天涯共此时。

2020年中秋之夜和国庆佳节

双节喜相逢，花好月更圆！

今晚20：00，晚会将通过

CCTV-1、CCTV-3、CCTV-4等频道

并机播出

并在央视频、央视网

及各类新媒体平台同步呈现

今年中秋晚会沿袭篇章式结构

除了序《明月升》

尾声《海上明月》之外

设置了

上篇《月圆花好》

中篇《乡关何处》

下篇《家国万里》

共三个篇章。

官方节目单已新鲜出炉

一起先睹为快

↓↓↓

强大阵容邀您共赏秋晚

年轻化语态与时代共振

作为总台“五大晚”之一，

秋晚在传承中创新，

着力于“年轻态”的打造，

从内容到形式都焕发着蓬勃的生命力。

全民热舞、超燃现场、

原创新歌、神仙合唱……

从节目的选择上，有新歌也有老歌，

通过编排和包装，呈现出更多的新意，

带给观众不一样的中秋氛围。

鲁健、孟盛楠、任鲁豫、庞晓戈担任主持，

更有实力唱将、青春偶像鼎力加盟！

你最期待哪个Ta？

亭台楼榭构筑绝美舞台

古今辉映延续文化传承

今年央视中秋晚会的举办地洛阳

作为十三朝古都，

曾被许多古诗词赞美。

结合中秋晚会的特色，

许多歌曲在舞台上的呈现更是别有韵味。

主舞台以隋唐洛阳城应天门为背景，

亭台楼阁、小桥流水、圆月高悬，

打破了以往的观演关系和空间的变换，

在舞台上实现了360度无死角的呈现，

在古今勾连、虚实变幻间

对每个节目进行

个性化包装和形态创新，

用唯美浪漫的艺术风格

讲述中国故事。

延续了央视中秋晚会一贯的

以文化传承为内核的高品质路线。

2020年中央广播电视总台中秋晚会

10月1日20:00

与您相约洛阳城

共看明月升，同叙家国情！

       相关新闻：

     >>>今晚8点，央视中秋晚会与您相约洛阳
[ 责任编辑：崔利利]
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