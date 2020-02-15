今晚8点，央视中秋晚会与您相约洛阳

喜迎国庆，欣逢中秋。在举国同庆新中国成立71周年的重要时刻，在传统中秋佳节来临之际，前期在洛完成录制的中央广播电视总台2020年中秋晚会(简称央视秋晚)将于1日晚8点通过CCTV-1、CCTV-3、CCTV-4并机播出。一场融中秋文化、家国情怀、民族特色于一体的中秋盛典，将全景展现千年古都“古今辉映、诗和远方”的城市形象。

喜迎国庆，欣逢中秋。在举国同庆新中国成立71周年的重要时刻，在传统中秋佳节来临之际，前期在洛完成录制的中央广播电视总台2020年中秋晚会(简称央视秋晚)将于1日晚8点通过CCTV-1、CCTV-3、CCTV-4并机播出。一场融中秋文化、家国情怀、民族特色于一体的中秋盛典，将全景展现千年古都“古今辉映、诗和远方”的城市形象。

应天门夜景 记者 张怡熙 摄

舞台设计“古今辉映” 从空中看像水中月

今晚，一场以隋唐洛阳城应天门为背景的中秋晚会将吸引全球华人的目光。最近一段时间，央视秋晚让应天门成为网红打卡地。

应天门作为隋唐洛阳城的代表性建筑，是隋唐时期“七天建筑”中的“天门”，是用于举行登基、改元、宴会等外朝大典的场所。时隔千余年，在应天门前，央视秋晚延续一贯的唯美浪漫风格，对每个节目进行个性化包装和形态创新，通过全媒体和更多新的传播手段，展现新时代的中秋盛典。

身着汉服的工作人员在应天门直播

今年央视秋晚舞台设计凸显了古今融合的理念，将古和今相互辉映、虚与实加以转换，使用360度的全景舞台，打造了5200平方米的大型水面，营造写意效果，布景古香古色，水面之上架设了洛阳桥，亭子与船都围绕着主舞台上的中国窗而展开，可进行270度旋转，舞美设计与千年古都交相辉映。

“国庆中秋喜相逢，我们把舞台做成了圆形，从空中看，像水中的月亮一样。”央视秋晚舞美总监许林江透露。

值得期待的是，前不久成功发射的中央广播电视总台的“央视频号”卫星将为广大观众提供从太空观看的视角。

二里头夏都遗址博物馆

老中青三代艺术家荟萃 主持人、观众参与表演

根据疫情防控要求，今年的央视秋晚采取提前录制的方式，在9月13日至19日的7天时间里，演员分批次来洛进行了录制。谷建芬、佟铁鑫、廖昌永、张也、吕薇、张信哲、萨顶顶、李宇春、尚雯婕、鹿晗、周深、王源、关晓彤、韩雪等老中青三代艺术家参与表演。主持人由鲁健、孟盛楠、任鲁豫、庞晓戈担任。

考虑到当前的疫情防控形势，今年的央视秋晚小范围邀请了洛阳当地的“五好家庭”成员、劳动模范和援鄂医疗队的医护人员来到现场。

“整个舞台虚实结合，不设观众区，改变了传统的观演关系，做了创新，所有的观众也是参与互动的演员，在两边的回廊里参与整个节目的互动。”央视秋晚执行总导演董金明说。

此外，央视秋晚主持人任鲁豫还透露，今年主持人的出场方式很特别。以往主持人只是串联出现，在演员表演时藏在侧幕等候，但这次主持人参与了表演，还划着船出场。

九洲池

古都洛阳盛装出镜 城市气质令人神往

作为在中华民族传统佳节隆重推出的精神大餐，央视秋晚此次花开洛阳，也让这座举世闻名的古都再次盛装出镜，备受瞩目。

一轮明月照古今。一座洛阳城，见证了华夏文明数千年发展历程。洛阳有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，百余位帝王在此执政，丝绸之路、隋唐大运河、万里茶道在此相交，3项6处世界文化遗产熠熠生辉。

市民在关西游园散步

随着央视秋晚在洛阳录制，这座古都蓬勃发展的脉动引人注目。近年，洛阳加速推进文旅融合发展，85座博物馆星罗棋布，“东方博物馆之都”建设彰显厚重底蕴，二里头夏都遗址博物馆向世人呈现“最早的中国都城”，隋唐洛阳城国家历史文化公园初具规模。黄河干支流岁岁安澜，500公里河岸绿廊掩映，城市游园、城市书房、城市“乐道”星罗棋布，让居者心怡、来者心悦。随着高质量发展擦亮“洛阳制造”名片，传统产业“老树发新枝”，新兴产业“新树结硕果”。如今的洛阳，活力无限、底蕴深厚，“古今辉映”的城市气质令无数人神往。

唯美的央视秋晚遇到古今辉映的洛阳，会碰撞出什么样的火花？让我们相约今晚8点，共看明月升，共叙家国情！（记者 李冰）(除署名外本版图片均为资料图片)