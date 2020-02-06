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“气大庆”天然气外输　这些洛阳建设者立了功！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-30 18:23

　　今天，从祖国大西南传回捷报：由中国石油天然气第一建设公司(简称中油一建)川渝项目部施工安装的江津增压站顺利投产。以此为标志，我国川渝地区的富余天然气，将源源不断汇入国家中贵线天然气管道，实现全国范围调配。

　　川渝地区天然气资源丰富，堪称我国的“气大庆”。根据自然资源部组织的“十三五”资源评价，四川盆地天然气总资源量达到39.94万亿立方米。其中，常规天然气资源量14.33万亿立方米，致密气资源量3.98万亿立方米，页岩气资源量21.63万亿立方米。

　　为统筹推进川渝地区天然气资源勘探开发，发挥长宁-威远、涪陵国家级页岩气示范区建设引领作用，打造川渝天然气千亿产能基地，四川省和重庆市签署了《共同推动成渝地区双城经济圈能源一体化高质量发展合作协议》，共同推进能源网络、能源供给、储备调峰等领域20个重大能源项目。其中，川渝千亿立方米产能建设项目尤为令人关注。

　　作为“中国炼建第一军”，中油一建从气源井区的开发上产，到以增压站为枢纽连通旧有管线，全程参与了川渝项目天然气外输工程。

　　2020年初，受新冠肺炎疫情影响，项目施工面临了人员少、工期紧等巨大压力。中油一建建设者顶住压力，加快三座桥梁施工建设，从交通上解除了对工程进度的制约。5月中旬，三座桥梁竣工通车，兴文增压站的安装全面铺开，江津增压站也步入施工高峰。中油一建川渝项目施工点负责人刘江涛说，大家精心组织生产，提高施工效率，确保每个计划节点，保障了江津增压站如期投用。

　　刘江涛介绍，江津增压站下一步还将“联通”川南地区威远区块和泸州区块天然气集输干线，提高川渝管网调配、区域保供的灵活性。

　　川渝千亿立方米产能建设项目建设周期为2020年至2035年，总投资7100亿元， “十四五”期间投资2700亿元。按照计划，2025年川渝天然气产量将达到630亿立方米，2035年建成中国第一个1000亿级天然气生产基地。（洛报融媒记者 赵志伟 通讯员 谢武昌）
[ 责任编辑：马佳佳]
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