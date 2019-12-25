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《河南日报》聚焦洛阳副中心城市建设 刊发国内知名学者访谈文章
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-05-22 08:40

　　昨日，《河南日报》以《跳出河南看洛阳发力建设副中心》为题，集中刊发部分国内知名专家学者访谈文章，为加快洛阳副中心城市建设把脉问诊、建言献策。

　　洛阳是中原城市群副中心城市，也是黄河流域的工业大市、文化大市、旅游大市、人口大市。3月27日，省委省政府高规格召开加快洛阳副中心城市建设工作推进会，并出台《关于支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的若干意见》。千年古都洛阳迎来历史性新机遇，引发了社会各界的广泛关注。

　　在访谈中，南京大学建筑与城市规划学院教授朱喜钢赞成洛阳与郑州、西安共同“构建中西部黄河流域高质量发展隆起带”；中科院南京地理与湖泊研究所研究员姚士谋着眼都市圈规划，提出“推动‘郑洛西’联动高质量发展”；南京市城市与交通规划设计研究院院长杨涛从交通维度，提出推动郑洛西城市发展带互联互通；中国地理学会旅游地理专业委员会主任张捷就“释放国际文化旅游名城的吸引力”谈了体会和建议；中国古都学会副会长李令福建议，传承创新黄河文化、讲好洛阳故事，打造洛阳独特的文化IP。(记者 白云飞)

　　>>>推动“郑洛西”联动高质量发展——访中科院南京地理与湖泊研究所研究员姚士谋
       >>>传承创新黄河文化讲好洛阳故事——访中国古都学会副会长李令福
       >>>共同构筑郑洛西城市发展带——访南京市城市与交通规划设计研究院院长杨
       >>>释放国际文化旅游名城的吸引力——访中国地理学会旅游地理专业委员会主任张捷
       >>>构建中西部黄河流域高质量发展隆起带——访南京大学建筑与城市规划学院教授朱喜钢
[ 责任编辑：崔利利]
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