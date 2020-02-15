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中行洛阳分行成功举办2020年中秋国庆贵金属品鉴会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-09-30 09:31

　　9月25日上午，中国银行洛阳分行为答谢新老客户的支持，在该行25楼成功举办了2020年“家国同乐收获金秋”贵金属品鉴会，分行所辖各支行行长、主管行长、理财经理陪同该行100多名新老客户参加。

　　本次品鉴会围绕“家国同乐”这个主题，该行组织了充足的货源，现场有12家贵金属公司近200种货物供客户品鉴。

　　“中华盛世博藏”主品为第四套人民币圆形银盘图案以百元票面人物形象图案居中，其他6个票面人物形象图案环绕的圆盘造型，体现瞻仰伟人风采，中华民族大团结。

　　“流金溢彩夫人瓷-西湖蓝”套装由国瓷永丰源出品，以银器配国瓷，融贯中西设计理念，完美演绎后现代之美，唤起中国式的闲情逸趣。

　　众多精美的展品令现场客户络绎不绝，品鉴场面火热。为回馈新老客户，该行联系尊享积分兑换商现场为客户提供健康体检、酒店自助餐积分兑换服务，中银保险尊享积分兑换服务。现场还进行幸运大抽奖，将品鉴活动推向高潮。

　　中行贵金属品鉴活动以其丰富的产品品种，精湛的技术工艺，极高的收藏价值，获得该行广大客户的喜爱。接下来，该行将进一步拓宽业务渠道，提升服务能力，为广大客户提供更加全面、便捷的金融服务。(郭列军)
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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