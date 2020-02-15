2020年洛阳市职工职业技能大赛开赛

28日，2020年洛阳市职工职业技能大赛在中车技校开赛。 28日，2020年洛阳市职工职业技能大赛在中车技校开赛。 今年，洛阳市总工会针对洛阳装备制造业中国企众多、职工技能人才区域分布不均的特点，将全市四个通赛工种钳工、焊工、数控、CAD制图(软件制图)决赛划分为县(市)区组、产业组，扩大了县(市)区企业的参赛范围，增强了广大职工参赛的积极性。经过层层选拔，本次大赛四个通赛工种共有141名参赛选手同台竞技。 据介绍，今年以来，为不断提高职工技能水平，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎提供人才支撑，洛阳市总工会与洛阳市人社局联合下发了《关于组织开展2020年洛阳市职工职业技能竞赛的通知》，确定80个工种(项目)为职工职业技能竞赛工种，其中通赛工种11个、二类工种69个，涵盖了全市装备制造、新材料、石油化工、电子信息、旅游等产业。特别是根据今年疫情，新增了护理、旅游讲解、电商直播3个通赛工种。全市各级工会组织、各企业积极响应，采取区域赛、系统赛和行业赛相结合的模式，掀起了学技术、比技能的热潮，开展技术培训、技术比武、技术练兵和比赛选拔活动4100多场次，近30万职工参加到赛事之中。（洛报融媒记者 李冰 通讯员 张宝权 文/图）