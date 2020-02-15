母子不慎弄丢万余元学费 洛阳这两位好司机接力帮找回

今日，洛报融媒记者从新安县汽车站得知一件好人好事：21日，新乡市封丘县的王女士带儿子到洛阳科技职业学院报到，岂知乘坐701路城际公交时不慎将一万多元学费忘在车上。两位好司机接力，帮这对母子找回了学费。

今日，洛报融媒记者从新安县汽车站得知一件好人好事：21日，新乡市封丘县的王女士带儿子到洛阳科技职业学院报到，乘坐701路城际公交时不慎将一万多元学费忘在车上。两位好司机接力，帮这对母子找回了学费。

事情要从21日中午说起。当时，王女士和儿子一起从洛阳汽车站乘坐701路城际公交前往位于新安县的洛阳科技职业学院报到。刚下车，王女士就发现随身携带的背包忘在了车上——里面有各种身份证件、随身物品，最重要的是，还有给孩子交学费用的1万多元现金。

王女士一下慌了神，站在路边急得团团转。有热心路人告诉王女士：701路城际公交上配有对讲机，只要拦到任意一辆，找司机帮忙就有可能找到包。

大约10分钟后，王女士拦住了一辆往洛阳去的701路公交车求助，司机李师傅立马通过对讲机联系上了司机宁师傅：“刚才有乘客在你车上落了个钱包，里头有一万多块钱，是孩子的学费。你快找找！”

此时车已经到了新安县磁涧镇，宁师傅赶紧靠边停车，果然在最后排的角落里发现了一个酒红色的双肩包，他随即将包放在自己身边，带回新安县汽车站。

说回这边，帮忙联系宁师傅的公交司机十分细心，他怕王女士母子不熟悉新安县县城道路，就让他们搭乘自己的车先去洛阳，然后再回新安县汽车站。

王女士和儿子当面感谢宁师傅(左一)

当天下午5点左右，王女士母子赶到了新安县汽车站并认领了背包，她拿出200元钱感谢宁师傅却被拒绝。最终，王女士和儿子给宁师傅深鞠了一躬才离去。

宁虎梁

明军

宁师傅名叫宁虎梁，李师傅名叫李明军，他们都已经在新安县汽车站做了20多年司机。助人为乐的事儿做了多少次，“自己也记不清了”。(洛报融媒记者 赵硕 通讯员 杨洋 文/图)