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洛阳：高质量办好招才引智盛会 为副中心建设提供人才支撑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-05 08:26

　　4日，我市召开中国·河南招才引智创新发展大会“2020招才引智专项行动”洛阳专场统筹协调会，听取活动筹备情况，协调解决工作推进中存在的问题，确保活动进展顺利、圆满成功、取得实效。

　　市委副书记赵会生出席会议并讲话。他指出，洛阳副中心城市建设、产业转型升级、制造业高质量发展等都急需壮大人才队伍、补充高端人才。办好“2020招才引智专项行动”洛阳专场活动责任重大、使命光荣，将有助于洛阳加快形成人才集聚效应、提升洛阳城市吸引力。

　　赵会生强调，要提升站位、深化认识，按照“打造吸引人才的强磁场，让天下英才汇河洛”要求，充分认清办好此次活动的重要性，以扎实过硬的工作成效，助力洛阳副中心城市建设。要聚焦重点、狠抓落实，宣传推介要全面发力，做好人才政策和人才(项目)需求信息发布；嘉宾邀约要精准高效，主动上门对接，争取邀请更多国内、行业顶尖人才到洛阳；标准质量要进一步提升，在引进更多高质量的人才、项目的同时，提升活动组织水平；要确保人才项目落地见效，按照“真正重才科学用才大力聚才精心育才”的要求，坚持效果导向、成果导向，处理好真引才和引真才、引和用、引和效的关系，让广大人才在建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎中发挥更大作用。要强化担当、务求实效，各级各部门要压实责任、强化节点、转变作风，确保高标准高质量完成活动筹备工作，把专场活动办成一场招才引智的高质量盛会，为我市加快副中心城市建设提供人才支撑。

　　市委常委、组织部部长何伟参加会议。（记者 李迎博）
[ 责任编辑：马佳佳]
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