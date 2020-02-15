厉害！一款“洛阳制造” 两项“世界首创”

记者日前从清洛基地获悉，由基地轨道交通智能运维装备研究所及其孵化公司清研锐为(洛阳)轨道交通科技有限公司自主研发的FGM系列智能高效铣磨车，在极限工况试验中实现两项“世界首创”。

记者日前从清洛基地获悉，由基地轨道交通智能运维装备研究所及其孵化公司清研锐为(洛阳)轨道交通科技有限公司自主研发的FGM系列智能高效铣磨车，在极限工况试验中实现两项“世界首创”。

近日，这款智能高效铣磨车接连通过半径20米曲线作业、65‰坡道作业和175毫米极限超高作业等极限工况试验，且在前两项极限工况试验中均实现“世界首创”，这标志着该产品可完成地铁、轻轨、干线铁路和高速铁路钢轨维护全覆盖，成为目前业内唯一具备相关能力的钢轨铣磨车。

作为城市轨道交通行业急需的重大装备，FGM系列智能高效铣磨车采用国内首创高效成型铣削技术，具有“新、小、快、洁、廉”优势，在替代进口、填补国内空白方面具有重要意义。目前，第一代产品已在北京地铁投用。

在实际工作中，钢轨铣磨车需要在轨向变化、车辆运动中保持横向高精度定位，这给车辆的曲线作业能力及稳定性带来极大考验。对于一般钢轨维护设备来说，半径150米是其曲线作业能力极限。于是，在处理最小曲线半径为20米的轻轨线路方面，此前业内只能采用小型设备替代，作业效率和效果受限。

在半径20米曲线作业试验中，该款钢轨铣磨车表现优异，钢轨廓型检测显示，作业后轨道上下股均满足误差小于0.1毫米要求。

“该款智能高效铣磨车具备了小曲线通过能力和铣磨作业能力，顺利通过相关测试，成为世界首台具备半径20米曲线作业能力的铣磨车。”清洛基地轨道交通智能运维装备研究所副所长孔德隆表示。

大坡道下坡作业也是对铣磨车的一大考验。一旦车速控制失灵，容易导致刀具损坏，甚至发生“啃轨”，这就对相关设备在车速控制精度上提出了很高的要求。

为满足轻轨线路最大坡度可达到65‰的维护要求，该款铣磨车进行了针对性测试，并顺利完成65‰坡道启动、坡道速度精度控制、上坡及下坡道作业试验，由此又创造了极限坡道作业纪录，成为世界首台具备65‰坡道作业能力的铣磨车。

目前，该款钢轨铣磨车已投入使用。下一步，清洛基地和清研锐为将继续研发世界领先的轨道交通运维技术和智能装备，为我市打造全国先进制造业基地持续贡献“清华力量”。(记者 陈曦 通讯员 高亚恒)