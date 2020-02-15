清洛基地首席科学家雒建斌获2020年度陈嘉庚技术科学奖

30日，记者从清洛基地获悉，中国科学院近日公布2020年度陈嘉庚科学奖获奖项目和陈嘉庚青年科学奖获奖人，清洛基地首席科学家雒建斌院士荣获本年度陈嘉庚科学奖中的技术科学奖，获奖项目名称为《摩擦中微粒作用机制与超滑机理》。

30日，记者从清洛基地获悉，中国科学院近日公布2020年度陈嘉庚科学奖获奖项目和陈嘉庚青年科学奖获奖人，清洛基地首席科学家雒建斌院士荣获本年度陈嘉庚科学奖中的技术科学奖，获奖项目名称为《摩擦中微粒作用机制与超滑机理》。

雒建斌，清华大学教授，中国科学院院士，主要从事纳米摩擦学和纳米制造研究，在薄膜润滑、超滑等领域有重要贡献，曾获4项国家科学技术奖、美国STLE国际奖、中国摩擦学分会最高成就奖等。

作为清洛基地首席科学家，雒建斌主要负责确立基地的整体发展领域及研发方向。在其引领下，清洛基地近年积极投入创新创业实践，研发先进技术，不断为洛阳产业转型发展注入活力。雒建斌本人还通过参与“院士洛阳行”、格力高峰论坛等活动，积极为洛阳发展建言献策。去年由清洛基地牵线搭桥，雒建斌院士团队孵化公司凭借在磨削液性能提升方面的独特优势，与我市知名企业鸿元轴承开展合作，双方在磨削液产品采购方面达成实质项目合同，并形成多方面合作意向，助力洛阳制造业高质量发展。

陈嘉庚科学奖和陈嘉庚青年科学奖每两年评选一次，是由陈嘉庚科学奖基金会设立的、在中国科学院学部平台运作的社会科技奖励。两个奖项均突出强调“做出原创性科学技术成果”，鼓励科学家从事基础科学研究。其中，陈嘉庚科学奖针对每个奖项每次评选1项获奖成果，奖金100万元，同时颁发金质奖章。(记者 陈曦 通讯员 高亚恒)