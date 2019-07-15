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记者跑腿：自愿离职也有补贴 符合条件可领取失业补助金
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-17 08:43

　　本期关注

　　近日，市民朱女士在洛阳网百姓呼声平台咨询：“8月底，我在线上提交了失业补助金的申请材料，现在查询显示申请已经通过，想知道资金何时能够到账？”

　　听您倾诉

　　朱女士说，自己前不久刚刚从公司离职。因为自己主动提出辞职申请，所以不符合失业保险金的领取条件。

　　“我办理离职手续时，公司人事部门的工作人员告知，今年国家实施了一项新政策，阶段性发放失业补助金，像我这种的就可以申请。”朱女士说，“8月25日，我在线上提交了申请，9月初查询时显示申请已通过，不知道这笔钱什么时间可以到账。”

　　所跑单位

　　洛阳市社会保险中心

　　跑腿经历

　　市社会保险中心相关工作人员说，在该中心参保的职工，通常当月提出申请，下月15日前相关资金即可到账。也就是说，在9月15日前，朱女士就可以收到第一个月的失业补助金了。日前，经记者核实，朱女士第一个月的失业补助金已经到账。

　　该工作人员说，失业补助金不同于失业保险金，是国家今年刚出台的政策。失业保险金领取门槛较高，需要同时满足三个条件：第一，失业前用人单位和本人已经缴纳失业保险费满一年的；第二，非因本人意愿中断就业的；第三，已经进行失业登记，并有求职要求的。

　　相比之下，领取失业补助金的要求宽松了不少。只要在领取地交过失业保险，且在今年3月至12月失业，均可申请。缴费年限不同，领取标准也不相同。

　　不过，失业补助金补贴标准低于失业保险金。失业保险金按失业人员所在地区最低工资标准的80%计发，2020年度我市失业保险金的标准为每月1520元。

　　跑腿结果

　　已将相关情况告知诉求人。

　　失业补助金的发放标准如下

　　1 累计缴费2年以上的(含2年)参保失业人员，按照统筹地区现行失业金标准的80%发放。

　　2 累计缴费1年以上(含1年)不足2年的参保失业人员，按照统筹地区现行失业保险金标准的60%发放。

　　3 参加失业保险不足1年、或领取失业保险金期满仍未就业的失业人员，按照统筹地区现行失业保险金标准的50%发放。

　　即每月最多可领取1216元，最少可领取760元。

　　温馨提醒

　　申领失业补助金，必须在2021年6月底前办理相关手续。

　　失业补助金最长可领取6个月，且每人只能享受1次。

　　失业补助金按月发放，前期应享未享的失业补助金一次性补发。

　　如果您符合相关领取条件，登录河南省社会保障网上服务平台，即可线上申报，也可以到失业保险参保地的失业经办机构办理。(记者 郭飞飞 通讯员 耿永要 陈志国)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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