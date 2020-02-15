洛阳对重点时段、重点行业领域安全生产工作进行部署

昨日，在收听收看省安全生产委员会全体会议暨全省安全生产电视电话会议后，我市对重点时段、重点行业领域安全生产工作进行部署。 昨日，在收听收看省安全生产委员会全体会议暨全省安全生产电视电话会议后，我市对重点时段、重点行业领域安全生产工作进行部署。 市长、市安委会主任刘宛康，市委常委、常务副市长王琰君在洛阳分会场参加会议。 我市会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，牢固树立红线意识、底线思维，时刻绷紧安全生产这根弦，真正做到居安思危、警钟长鸣。要聚焦道路交通运输、建筑工地等重点行业领域，针对当前季节特点，全面做好风险隐患排查工作，注重从源头上查漏补缺，不留下任何一个盲点，不放过任何一个隐患，切实把问题解决在萌芽状态。要按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的工作要求，把属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任扛牢抓实，把压力传导到最小单元，切实筑牢安全生产防线，确保全市安全生产形势持续向好。（记者 李三旺）