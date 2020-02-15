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洛阳水生态建设取得明显成效 水韵洛阳别样美
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-17 08:16

伊滨区伊河湿地

　　秋日清晨，洛河河面波光粼粼，不时有水鸟掠过，亮出曼妙舞姿；河堤上，绿植掩映的洛浦公园里随处可见健身、休闲的市民。良好的水生态是宜居城市的点睛之笔，此场景只是洛阳水生态画卷的一角。

　　随着我市以沿黄生态保护治理为引领，持续深化“四河五渠”综合治理，顷顷碧波走进人们生活，片片湿地彰显自然之美，共同绘出人水和谐的生态画卷。

伊水游园求是段

　　亲水游园 打造沿河风光带

　　秋风拂过伊河河面，两岸的伊水游园树影婆娑，风景如画。市民郭先生一家每周都要到龙门北桥北侧的伊水游园游玩。“我们从瀍河区赶来，这里风景真美，植物茂盛、曲径通幽，让人很放松。”他抱着女儿站在亲水栈道上，望着波光粼粼的伊河河面，笑容满面。

　　伊水游园沿着蜿蜒的伊河河道而建，分为龙门古韵、郊野休闲、中央商务、生态湿地4个主题公园。“这里不仅风景美，河水还很清澈，在岸边游玩，经常看到成群的鱼儿。”市河渠管理处相关负责人介绍，伊水游园已成为集生态休闲、体育健身、观光娱乐等功能于一体的大型城市公园，美了城市，乐了市民。

　　近年，我市不断推进黄河及洛、伊、瀍、涧等河流绿化，沿河布绿带、岸线建公园。俯瞰洛阳城，河流穿城而过，新绿点缀其中，河洛大地犹如戴着一串串绿宝石项链。

　　站在宜阳县灵龙大桥上眺望洛河，水面宽阔、河水清澈，两岸植被茂盛。距此不远，就是洛河水上运动中心。到了傍晚，河边都是散步休闲的附近居民。近年，当地对洛河实施综合治理，洛河生态环境发生“蝶变”。“几年间，洛河变得水更清、岸更绿、景更美，每天来这儿散步心情舒畅。”说起洛河的变化，正在健身的谢先生赞不绝口。

　　目前，全市总计治理骨干河道、绿化河岸250余公里，完成水系连通工程100余公里，建设游园湿地28处。随着水生态环境持续改善，一幅生态美丽、幸福宜居的水韵画卷正在徐徐展开。

美丽的兴洛湖公园

　　河渠治理 水清岸绿入画来

　　自我市全面实施河渠综合治理以来，一大批引水补源、河道治理、游园湿地、沿河路网和沿河棚改等重点项目落地见效。河渠治理见成效，扮靓河洛大地生态底色。

　　西工区红山街道的金水河犹如飘带蜿蜒流淌，河畔的植物园成了附近居民休闲、纳凉的好去处。秋日午后，家住附近的冯女士带着孙子在园内游玩。提起金水河，她说，现在变化太大了。

　　近年，西工区对金水河周边及其河道两侧进行改造，建造植物园。随着“引黄入洛”工程将黄河水送至金水河水库，金水河、涧河得到了黄河水补给，旧貌换新颜。

　　这些年，我市按照“300米见绿、500米见园”的标准和“大游园提升城市形象、小游园方便群众生活”的要求，着力做好“以绿荫城”大文章。

　　说起我市的大小公园，不能不提兴洛湖公园。它不仅景色优美，便民设施齐全，还融入海绵城市理念。全园采用透水混凝土、透水砖等铺装，还建有雨水收集系统，一旦下雨，可将大部分雨水就地消纳和利用。

　　随着我市海绵城市建设不断推进，将有更多的区域变成“海绵”。在下雨时，雨水可透过路面渗到土壤里，一部分补充地下水，一部分被存储起来；遇到晴朗天气，被存储的水可用来浇灌绿地，改善环境。

　　漫步洛阳城，从兴洛湖公园、隋唐城遗址植物园的“一城绿园”，到洛河两岸、伊水之畔的“一泓碧水”，一处处绿色“氧吧”尽显生态之美。

 在洛宁县滨河公园东段洛河湿地里，白鹭嬉戏、栖息

　　生态湿地 人水和谐新景象

　　从空中俯瞰洛河凌波桥至瀛洲桥段的河滩生态湿地，只见绿树繁茂、风光旖旎。现在，这般人水和谐的湿地景象，无论在洛阳市区还是县城都随处可见。

　　位于市区东部的塔湾湿地公园，河水清澈、芦苇摇曳，宛如江南风光。从早到晚，都有市民在湿地公园内休闲、游玩。

　　“这是一个‘亲水’的公园，能近距离观赏洛河，水边还有一些防护设施，很安全。”家住附近的张女士说，这些年，大家明显感觉到湿地公园对周边环境的改善。

　　当下，我市持续深化“四河五渠”综合治理，大力实施新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，高标准创建国际湿地城市。按照规划，我市将在提升原有7处城市湿地的基础上，因地制宜新建9处湿地样板，到2025年城市湿地率提高至18%，建成国际湿地城市。

　　随着黄河湿地国家级自然保护区洛阳段的环境不断改善，近年，这里频频出现黄胸鹀、黑鹳、灰鹤、鸳鸯、白琵鹭等珍稀鸟类，还首次发现了草原雕、火烈鸟、疣鼻天鹅等。

　　水是生命之源、发展之基。洛阳将借水之灵秀，努力打造“水清、岸绿、路畅、惠民”的北方水城，让洛阳因水而名、因水而美，让人民生活更加幸福。(记者 何奕儒 通讯员 郑斐冉 李超峰)
[ 责任编辑：席倩倩]
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