一年前的金秋，习近平总书记再次踏上中原大地，并在这里主持召开座谈会，推动黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略。

“黄河宁，天下平。”

一年前的金秋，习近平总书记再次踏上中原大地，并在这里主持召开座谈会，推动黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略。从“在中部地区崛起中奋勇争先”的殷殷嘱托，到“让黄河成为造福人民的幸福河”的伟大号召，总书记为我们谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章把脉定向，为我们协力唱好新时代黄河大合唱指路领航。

作为黄河文明的一颗璀璨明珠、黄河流域的一道生态屏障、黄河沿岸的一座重要城市，洛阳名重古今、底蕴厚重。回望来路，河洛大地创造的每一项奇迹、绽放的每一个精彩，都浸透着黄河文化的滋养。眺望前路，像九曲黄河那样，以百折不挠的磅礴气势奔腾向前，融入奋勇争先、共谋出彩的时代洪流，这是千年古都的内在品格，更是中原城市群副中心城市的应有担当。

千帆竞发、百舸争流。今天的洛阳，无疑是站在浪尖的“幸运儿”。从自创区、自贸区等国家战略平台的密集布局，到省委省政府召开加快洛阳副中心城市建设工作推进会，再到密集出台新的支持政策，规划建设洛阳都市圈，洛阳迎来了千载难逢的历史机遇，拥有了大显身手的时代舞台。

大河奔流，岁月不居。从“四高一强一率先”奋斗目标的确立，到“9+2”工作布局的持续深化，再到强化开放引领、厚植特色优势，全面落实洛阳发展新定位，掀起建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的新热潮，总有一种“黄河落天走东海”的方向引领，总有一种“万里写入胸怀间”的精神牵引。

这是加压奋进的“劈波斩浪”——

“上半年GDP同比增长0.5%，增速居全省首位！”今年以来，全市上下统筹推进疫情防控和经济社会发展，抓实“六稳”“六保”“五提”，县域经济、中心城区、卫生健康、文化旅游、沟域经济……这一桩桩部署，一环紧着一环拧，一锤接着一锤敲，无不紧扣黄河大战略谋篇布局，展现了直面挑战的昂扬斗志，彰显了实干争先的坚定决心。

这是开放引领的“乘风破浪”——

“洛阳综保区获批了！”我市对外开放再添新的“桥头堡”。打开全方位开放的大门，我们出台“优化营商环境实施意见”，克服“三种心态”、强化“三种精神”，强调“市外即域外、市外即开放”的方法论……以海纳百川的胸怀拥抱世界，打开了副中心的“城长空间”。

这是厚植特色的“风生水起”——

中信重工防疫机器人上岗、格力空调实现“洛阳造”、建龙微纳登陆科创板……这一年，洛阳制造“喜事”不断，正不断硬起筋骨挺脊梁。找准加快自身大发展与服务国家大战略的契合点，我们以加快构建“565”现代产业体系激发产业转型的加速度，以“四河三渠”治出水清岸绿路畅惠民的新景致，以“东方博物馆之都”擦亮古都文化新名片，以“牵手济源”助推都市圈建设破题起势，正走在高质量发展的大路上。

九曲黄河千重浪，大河奔腾竞风流。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，国内改革发展稳定任务艰巨繁重。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，伴随着决战脱贫攻坚、决胜全面小康的战鼓声声，洛阳人民对美好生活的追求不会止息。在常态化疫情防控中完成今年目标任务、推进转型发展高质量发展、落实洛阳发展新定位，更加需要我们磨砺“不负重托勇担当”的宽肩膀，激发“实干争先有作为”的精气神。

在历史前进的逻辑中前进，在时代发展的潮流中发展。让我们聆听一往无前的黄河涛声，把丰厚的文化优势充分发挥出来，把宝贵的精神财富持续弘扬起来，凝聚起万壑归流的磅礴伟力，在服务大局中展现担当作为，在同频共振中走在时代前列，书写重振雄风、重塑辉煌的“洛阳绚丽篇章”。（本报编辑部）