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宜阳县三乡镇下庄村：大蒜飘香 蒜农增收
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-03 08:25

　　2日中午，阳光火辣辣地照在地上，宜阳县三乡镇下庄村村民陈海洋从玉米地里回来，他忙了一上午，端起面条就着大蒜吃得正香！“这蒜是我家种的，味道辣，能卖上好价钱。”陈海洋晃着蒜瓣说。

　　三乡镇的大蒜久负盛名，这里的大蒜因个大、色白、辛辣、保鲜时间长而闻名，远销河北、福建、新疆等地。来到三乡镇，村村可见大蒜种植区，下庄村也不例外。目前，该村271户村民家家户户都种大蒜，全村大蒜种植面积三四百亩。村里随处是铺在地上的大蒜，阳光一照，蒜香扑鼻。

　　“我们村大规模种大蒜是近几年的事。”陈海洋说，原先，村民们守着“三乡大蒜”的金字招牌却不知如何利用，不少人只知道种庄稼，靠着微薄的收入过日子。

　　下庄村的变化出现在2017年，这年村里来了驻村工作队。驻村第一书记芮根杰和队员通过走访发现，想让村民过上幸福生活，必须帮他们拓宽致富思路。芮根杰说，既然守着“金字招牌”，那就劝村民种大蒜！

　　随后，他和队员们挨家挨户拜访村民。他们先去了贫困户陈海洋家。听说要种大蒜，陈海洋的头摇得像拨浪鼓：“种大蒜太辛苦，也不知道能卖几个钱，不如种庄稼来钱快……”

　　“种一次大蒜，有两种收获：蒜薹和大蒜。”芮根杰说，4月初，蒜薹长成，每斤能卖4元左右；5月初，大蒜成熟，价格高时，每斤能卖5元左右。村里的贫困户种大蒜，每亩还能享受1500元的补贴。经过驻村工作队的劝说，村里陆续有村民种植大蒜或扩大大蒜种植面积。为了引导村民科学种植，三乡镇农业服务中心的技术人员也会定期到村里，手把手教大家种蒜。“三乡大蒜”名声在外，大蒜成熟后，收购大蒜的商家会把车开到田间地头，现摘现收。

　　不等芮根杰和队员们再来催，陈海洋就主动种起蒜。如今，他种了三亩大蒜、两亩花生和一亩多的软籽石榴。“贫困户种这些农作物都有补助，等收完大蒜，我还可以在地里种玉米。”陈海洋自信满满。现在，他光种大蒜每年就有两万多元的收入，不仅摘了“贫困帽”，还盖了新房子。

　　“大蒜飘香，蒜农增收，村民的日子越过越好。”芮根杰说，近年，为了发展壮大村集体经济，驻村工作队还在引资金、上项目上下功夫，先后引资300多万元，在村里成立了养鸭和蔬菜种植两个专业合作社，村民可以选择就近就业或加入合作社共同经营。

　　此外，下庄村还建立扶贫车间，生产建筑材料。陈海洋喜滋滋地说：“现在村里建了扶贫车间，大家不用出村就能一边种蒜一边务工，赚钱成了容易事。”（记者 何奕儒）
[ 责任编辑：马佳佳]
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