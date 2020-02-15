宜阳县下庄村驻村第一书记芮根杰：在小乡村成就大事业

昨日，记者来到宜阳县三乡镇下庄村采访时，几位村民正围在树荫下纳凉，大家你一言我一语进行交谈，时而欢笑，时而叹气。

昨日，记者来到宜阳县三乡镇下庄村采访时，几位村民正围在树荫下纳凉，大家你一言我一语进行交谈，时而欢笑，时而叹气。

走近仔细听，才发现，让他们喜忧的是同一个人——下庄村驻村第一书记芮根杰。喜的是，芮根杰由宜阳县人民检察院选派驻村3年多来，村里发生了喜人的变化；忧的是，他派驻期满马上就要离开下庄村。

49岁的芮根杰是宜阳县人民检察院的一名干警。2017年5月，芮根杰到下庄村任驻村第一书记。到任的第一天，他便暗下决心：既然来到这里，就一定要沉下去、蹲到底，为群众多干点实实在在的事。

做好扶贫工作仅仅凭一腔热情是不够的，找到脱贫对策才是硬道理。到村后，芮根杰做的第一件事就是走家入户拜访，和乡亲们唠家常，尽快熟悉掌握下庄村村情。不到1个月的时间，芮根杰就把全村每家每户的情况都摸了个透。

实地调研后，芮根杰列出工作清单，标出“当务之急”：文化广场要建，路灯要安装，贫困户生活上的困难要尽快解决，村里集体经济和贫困户增收都急需产业支撑。

有了目标，说干就干。村里安装了20多盏太阳能路灯，下庄村的晚上变亮了；村里新建了文化广场，村民的娱乐活动变丰富了；村里开办了爱心超市，贫困户可以免费领取生活必需品了……一桩桩惠民实事，让下庄村的村民们觉得格外暖心。

芮根杰深知，要想让下庄村旧貌换新颜，让村民们过上幸福生活，就必须培养村集体经济源源不断的“造血”能力。为此，他主动出击，在引资金、上项目上下功夫。

近几年，芮根杰先后引资300多万元，在下庄村成立了养鸭和蔬菜种植两个专业合作社，村民可以选择就近就业或者入股分红。下庄村紧临洛河，滩涂面积大。经过考察，芮根杰带领驻村工作队在下庄村附近选址建起了两个鱼塘，壮大村集体经济。

“以前，我们家条件差。芮书记来了之后，对我们家用心用情帮助，现在我的日子过得红红火火。”说起村子里的变化了，下庄村村民马学让动情地说，就是在芮根杰这样用心用力地帮扶下，村集体经济产业落地了，有劳动能力的贫困户可以就近就业了，贫困户的生活越来越好。

今年7月，芮根杰任期已满即将离任，但村民们满是不舍。“我们给宜阳县人民检察院检察长打电话，极力要求芮书记留任下庄村，继续带领大家脱贫致富。”马学让说。

乡亲们的举动让芮根杰十分感动，他决心继续留在下庄村，和大家并肩作战。“投身脱贫攻坚一线以来，收获最大的就是村民对我的信任。”芮根杰说，他一定会把身住下、把心安下，努力让村庄越来越漂亮，让村民的口袋越来越鼓，在小乡村成就大事业。（记者 戚帅华 通讯员 靳会利）