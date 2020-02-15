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健康要加油，饮食要减油！洛阳启动全民健康生活方式宣传月
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-02 17:40

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，按照国家卫健委和河南省卫健委部署，洛阳于本月启动2020年全民健康生活方式宣传月活动，深入推进以“三减三健”为主题的全民健康生活方式行动，进一步传播和普及健康文明的生活方式，营造良好的社会氛围。

　　活动将持续至9月30日。本月前两周，重点开展“健康要加油，饮食要减油”减油主题宣传，倡导饮食减油理念，传播减油核心信息。从第三周开始，开展“915”减盐周宣传活动，宣传“就要5克”的减盐理念。同时，全月同步开展“三减三健”综合宣传，积极倡导勤洗手、戴口罩、公筷制等卫生习惯和“厉行节约、反对浪费”等新风尚，积极引导群众形成良好的卫生习惯和健康文明的生活方式，广泛动员社会组织和相关企事业单位力量，针对不同领域、不同人群、不同场所、不同传播媒介组织开展贴近百姓生活、群众喜闻乐见的倡导宣传活动。

　　9月20日是第32个“全国爱牙日”。届时，洛阳还将以“口腔健康 全身健康”“均衡饮食 限糖减酸 洁白牙齿 灿烂微笑”等主题，向大家宣传口腔健康与全身健康的关系，加大口腔健康科普力度。

　　健康提醒：饮食减油，可从以下几点做起

　　油是人体必需的脂肪酸和维生素E的重要来源，有助于食物中脂溶性维生素的吸收利用，但摄入过多会影响健康。植物油和动物油摄入过多会导致肥胖，增加糖尿病、高血压、血脂异常、动脉粥样硬化和冠心病等慢性病的发病风险，一个健康的成年人每天烹调油摄入量最好不超过25克。

　　烹饪时多用蒸、煮、炖、焖、凉拌等方式，使用不粘锅、烤箱、电饼铛等烹调器具，均可减少用油量。

　　家庭使用带刻度的控油壶，定量用油、总量控制。

　　高温烹调油、植物奶油、奶精、起酥油等都可能含有反式脂肪酸。要减少反式脂肪酸摄入量，每日不超过2克。

　　少吃油炸香脆食品和加工的零食，如饼干、糕点、薯条、薯片等。

　　购买包装食品时阅读营养成分表，坚持选择少油食品。

　　减少在外就餐频次，合理点餐，避免浪费。

　　从小培养清淡不油腻的饮食习惯。(洛报融媒记者 智慧 通讯员 耿梅)
[ 责任编辑：马佳佳]
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