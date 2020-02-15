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习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示在洛阳引发热烈反响
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-14 08:14

　　连日来，习近平总书记对制止餐饮浪费行为作出的重要指示，在我市引发热烈反响。大家纷纷表示，要认真落实总书记重要指示要求，从我做起，制止餐饮浪费，切实培养节约习惯，在全社会营造浪费可耻、节约为荣的良好氛围。

　　“总书记指出，要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为，这为我们提供了重要遵循。”河南绿剑律师事务所律师张永胜表示，餐饮浪费目前尚属个人道德品质的瑕疵，难以量化，且不构成行政违法或犯罪。总体来讲，对于浪费问题，人们没有足够的重视，也没有深刻感受到该行为所带来的不良后果。

　　张永胜说，从立法角度来看，制止餐桌上的浪费，要以正面引导为主、惩戒为辅，倡树勤俭节约文明新风。从监管来看，不妨尝试成立社区或学校餐饮监督委员会等机构，加强对采购、供应、餐食垃圾处理等环节的管理，减少浪费。他建议，立法机关可在充分调研的基础上，制定出细化、可操作性强的法律法规，最终实现监管的法治化、体系化、规范化和科学化。

　　“自2013年开展‘文明餐桌’行动以来，我市多措并举，让‘节约粮食’‘光盘行动’等深入人心。”洛阳市餐饮与饭店行业协会有关负责人表示，为切实践行“厉行节约、反对浪费”理念，我市餐饮与饭店行业还推行了“小份菜”“免费打包”等一系列服务举措，取得了良好的效果。

　　聚餐、宴会等场合都不同程度存在食物浪费现象。对此，该负责人表示，该协会已出台相关措施，要求会员单位精心设计宴会的菜品和菜量。下一步，该协会将出台指导意见，引导会员单位建立正向激励制度，鼓励服务人员在点餐环节提前介入，指导消费者适度点餐、避免浪费。

　　“作为新时代的大学生，要深入学习总书记的指示精神，保持勤俭节约的优良传统，从我做起，坚决抵制‘舌尖上的浪费’。”洛阳职业技术学院学生高若涵说，他从近期的新闻中获悉，全球76.33亿人口中至少还有8.2亿面临饥饿，相当于平均每9人中就有1人挨饿。这样的现实让他深感震动。

　　针对个别同学浪费食物的现象，他表示，作为在校生，要把更多精力投入学习，自觉摒弃“讲排场”“爱面子”的陋习；外出吃饭要“适可而止”，避免浪费；要养成不挑食的习惯，就餐时做到“光盘”。

　　“倡导节约，避免浪费，还要从加强舆论引导，净化网络空间做起。”我市自媒体从业人员韩宇表示，近年，在网络平台上出现的“吃播节目”值得警惕。他建议，相关平台要严格审核，把好内容关口，有关部门需加强监管，大力整治浪费现象，倡导健康向上的生活理念，加快形成全民勤俭节约、珍惜粮食的良好社会风气。（记者 孟山）
[ 责任编辑：崔利利]
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