洛阳团市委向广大青少年发出倡议—— 厉行勤俭节约 拒绝餐饮浪费

一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰。8月12日，团市委向全市广大青少年发出“厉行勤俭节约，拒绝餐饮浪费”的倡议，号召大家行动起来，从自身做起、从现在做起，厉行勤俭节约，拒绝餐饮浪费，以实际行动传承中华民族传统美德。

一粥一饭，当思来之不易；半丝半缕，恒念物力维艰。8月12日，团市委向全市广大青少年发出“厉行勤俭节约，拒绝餐饮浪费”的倡议，号召大家行动起来，从自身做起、从现在做起，厉行勤俭节约，拒绝餐饮浪费，以实际行动传承中华民族传统美德。

勤俭节约、珍惜粮食、尊重劳动成果是中华民族的传统美德。团市委倡议全市广大青少年弘扬传统美德，监督制止浪费现象，营造文明节约良好用餐氛围。坚持理性消费，杜绝铺张浪费，树立节约光荣、浪费可耻的思想观念，不奢侈、不攀比，不讲排场、不好面子，厉行节约，反对浪费。

团市委倡议全市广大青少年加入“光盘行动”，摒弃餐饮陋习，外出就餐不求奢华，拒绝攀比，适量点餐，剩餐打包，从自身做起、从现在做起，做“光盘行动”的实践者。养成健康饮食习惯，讲究科学饮食，注重营养，注重膳食平衡，不挑食、不偏食，推行分餐制，控制食量，养成健康的饮食理念、理性的生活方式。(记者 李冰 通讯员 张珂)