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中国一拖两类产品入选“全国农机用户满意品牌”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-02 08:06

　　1日，记者从中国一拖获悉，第12届“全国农机用户满意品牌”评选活动近日揭晓获奖名单，中国一拖东方红拖拉机和东方红旋耕机双双入选“全国农机用户满意品牌”。

　　“全国农机用户满意品牌”评选活动由中国农机工业协会、中国农机化协会、中国农机流通协会共同主办，是农机领域的一项全国性行业活动，迄今已成功举办12届。本次评选经过申报、网络投票、专家评审等环节，对拖拉机等13类产品从满意度、质量、价格、服务和性能5个方面进行评价，最终53个企业的75个产品品牌入选。

　　其中，中国一拖生产的拖拉机和旋耕机两类产品入选“全国农机用户满意品牌”。多年来，中国一拖生产的大中型拖拉机、非道路柴油机国内市场占有率连续保持行业领先，市场覆盖140多个国家和地区，已累计向社会提供360万台拖拉机和310万台动力机械，为我国的“三农”建设作出积极贡献。在以旋耕机为代表的新型耕整地作业机具领域，该企业依托拥有专利技术的加强型冲压焊接式刀座研发成功多种型号产品，可广泛适用于农田的灭茬、除草、压肥等作业，一次作业能收到一般犁耙多次作业的效果。

　　在此前评选中，中国一拖曾多次获奖。东方红拖拉机、东方红旋耕机和东方红玉米收获机成功入选第11届“全国农机用户满意品牌”。（记者 陈曦 通讯员 陶建华）
[ 责任编辑：马佳佳]
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