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中信重工上半年交出亮眼成绩单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-02 08:06

　　疫情冲击之下，中信重工机械股份有限公司(简称中信重工)以战略定力、发展韧劲和国之重器的担当，依然实现了逆市增长。

　　近日，该公司对外公布2020年半年度报告，一系列数据鼓舞人心、催人奋进。

　　2020年上半年，中信重工贯彻落实新发展理念，坚持谋定而后动，保持发展定力，确立了“核心制造+综合服务”商业模式，将全面预算、创收创效、重大专项、降本增效作为全年工作重点，狠抓落实，务求实效，统筹推进疫情防控和生产经营，坚持“两手抓、两手硬”，实现了核心经营指标逆市增长。

　　增强创新主引擎

　　强化引领，激发创新活力

　　2020年是中信重工科技创新强化年。公司围绕积极践行国家战略、突破“卡脖子”关键核心技术目标，确定了全年重大科研专项和工匠创新专题，聘任了2020年度首席专家等四个层次的技术人才。新研制的悬臂式硬岩掘进机成功下线，实现国产替代进口；高压辊磨机终粉磨系统技术工艺装备实现重大突破，成功进入钢渣制粉新领域。公司参与国家煤炭行业标准的起草工作，为推动煤炭行业转型升级和智能化建设贡献了“洛阳力量”。凭借矿用磨机的卓越表现，公司再次荣膺国家“制造业单项冠军示范企业”称号。

　　巩固产业主阵地

　　板块化经营渐入佳境

　　中信重工坚守先进装备制造业的发展定位，以做优做精做强做大为目标，致力发展重大装备、机器人及智能装备、高技术三大领域，构建起“5+1”产业板块。

　　目前，公司各产业板块稳步发展，累计新增生效订单56.52亿元，同比增长48%。公司成功签订塔牌二期一揽子主机设备供货合同，并与海螺集团签订系列水泥主机备件合同，以及紫金矿业塞尔维亚项目等系列合同。公司总包的国内石灰行业规模最大的单个活性石灰成套项目——山东日照华生4×1000吨石灰项目顺利达产达标。

　　拓展新产业、新动能

　　产业化发展成效明显

　　今年上半年，中信重工新产业快速发展，成效突出。中信重工漳州公司注册成立，并全面投产，海上风电项目累计在手订单达到9.21亿元,海上风电产业异军突起。眼下，以悬臂式硬岩掘进机、城市地下空间竖井掘进机、液压打桩锤、嵌岩桩钻机为代表的中信重工新“四大机”的产业化正稳步推进。

　　持续深化改革

　　务实精准，激发改革动力

　　中信重工认真贯彻落实中央国企改革精神，坚持问题导向、结果导向，持续深化创新、人才、机制建设，实施“三大工程”，以专项系统化改革推动发展。持续推进“小总部、强总部”和“放管服”改革，建立科学高效的全面预算管理模式，深化薪酬激励机制改革，建立为岗位付薪、为能力付薪、为业绩付薪的薪酬理念和薪酬考评体系。通过持续改革，进一步夯实了发展基础，不断释放出改革的蓬勃活力。

　　下一步，中信重工将围绕“只做核心的、只做擅长的、只做盈利的”目标，谋划优化生产力布局，以更加优异的业绩圆满收官“十三五” ，为“十四五”大发展奠定坚实基础。(记者 赵志伟 通讯员 张娜娜 黄政伟)
[ 责任编辑：马佳佳]
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