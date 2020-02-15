“蓝精灵”水下考古初试身手 揭开宋代立佛“神秘面纱”

近日，人民网上的一篇图片新闻引发各界关注。这篇标题为《机器人探寻安岳水下石刻的微笑》的报道，“主角”是中信重工子公司中信重工开诚智能装备有限公司研发制造的特种机器人——“蓝精灵”。

近日，人民网上的一篇图片新闻引发各界关注。这篇标题为《机器人探寻安岳水下石刻的微笑》的报道，“主角”是中信重工子公司中信重工开诚智能装备有限公司研发制造的特种机器人——“蓝精灵”。

这到底是怎么回事？事情还得从两个月前说起。

“蓝精灵” (图片由受访者提供)

水位下降，水库惊现古代石刻造像

四川省资阳市安岳县位于四川盆地中部，2000年被文化部授予“中国石刻之乡”称号。

安岳县是目前我国已知的中国古代佛教造像最集中的县，已发现历代石窟近300处，石刻造像10万余尊，尤以唐代造像的宏伟和两宋造像的精美著称于世，具有上承云冈石窟、龙门石窟，下启大足石刻的地位。

中华人民共和国成立后，安岳县为解决群众饮水问题，陆续兴建了一批水库，迄今已有4座大中型水库、近20座小型水库。修建水库时，库区内有至少10座石窟寺的几千尊石刻造像被淹没于水下。受当时条件所限，这些石窟寺并未得到搬迁，甚至连影像记录和测绘图都没有留下，成为安岳县文物保护工作的一件憾事。

近年来，每逢枯水季节，部分被淹没的古代石刻造像会浮出水面。比如，书房坝水库内的罗汉寺造像群和佛济寺造像群等。这些水下的古代石刻造像群，点燃了安岳人的水下考古热情。

今年85岁的唐承义老先生是安岳县文物管理所首任所长。退休多年的唐老一直有个心愿：借助高科技手段，深入水库，看看还有多少珍贵的石刻造像。

今年6月初，安岳县境内多个水库水位下降，其中李家镇磨滩河水库中浮出水面的部分石刻造像，系首次被发现。

该水库水深几十米，没有特殊设备，水下探测难度极大。唐老把自己的心愿告诉了一名熟悉的四川日报社记者。这名记者左思右想，突然一拍大腿：找泸州市纳溪区数字经济产业园内的中信重工开诚特种机器人生产基地想想办法。

“蓝精灵”准备下潜(图片由受访者提供)

“蓝精灵”下水，揭开宋代立佛“神秘面纱”

吴联州是中信重工开诚特种机器人生产基地副总经理。“接到求援，我们二话没说，决定立即给予全力支持。”吴联州告诉记者。

执行此次水下探秘的特种机器人为中信重工开诚智能装备有限公司自主研制，通体蓝色，长1.5米、宽0.8米、高0.5米，重约70公斤，宛如一个灵活异常的“蓝精灵”。

吴联州说，别看“蓝精灵”个头儿不大，但本领不小，是一个集智能控制、水下摄影、声呐探测、水下定位等功能于一体的高新科技产品。

“它最大下潜深度可达300米，内置姿态仪、电子罗盘及多种传感器，能够进行定深、定向、定速巡航。它在水下姿态稳定、动力强劲、运动灵活，搭载的高清光学变焦摄像机和高性能声呐设备，可采集水中影像并实时传输回控制系统。”谈起“蓝精灵”的能耐，吴联州如数家珍。

磨滩河水库位于安岳县县城东南约45公里处的沱江一级支流小清河上游，是一座兴建于20世纪70年代的中型水库，库容量1000万立方米至1亿立方米。

水下考古对中信重工特种机器人而言，也是第一次。首秀定在今年6月16日。吴联州作为现场技术人员，参与了“蓝精灵”水下探秘全过程。通过他的讲述，记者还原了当天发生的故事。

“蓝精灵”在水库深处缓缓游动，电缆将机器人采集的高清水下实时图像传回岸上。

没过多久，安岳县文物保护中心的工作人员就发出了一声惊叹：“看，这是石刻的头部，还面带微笑呢。”第一次通过特种机器人窥见已没在水下半个世纪的石刻造像，大家都抑制不住内心的激动。

这是“蓝精灵”在深水区发现的秘密——一处尖拱形窟龛内，静静矗立着一尊高约1.6米、面带微笑的石刻造像。它颔首而立、姿态优雅，衣服纹理流畅，衣带仿佛在水中飘动……

工作人员现场结合视频初步判断，这尊石刻为宋代造像，具体情况还需要进一步研判。

“蓝精灵”的这次水下“漫步”，为当地更好地保护文物提供了第一手资料。

“蓝精灵”水下拍摄的带微笑的石刻(图片由受访者提供)

神秘“石窟王国”，诸多水下秘密等待探寻

1000多年历史，数十处国家级、省级文物保护单位，近300处石窟，10万尊大小石刻造像,安岳人一直在守护和传承着石刻艺术。

长期以来，唐老内心深处的一个结，一直没有解开。唐老告诉吴联州，在安岳县共和乡境内曾有一尊长18米(一说15米)的唐代石刻大卧佛，修建双河水库时淹没于库区。限于当时的文物保护理念，这尊卧佛没留下任何照片和档案材料，这也成为唐老职业生涯的一个遗憾。

作为安岳县最早的一批文保人之一，唐老一直念念不忘一别半个世纪的大卧佛，非常想在有生之年再见一次这尊大卧佛。他也担心自己百年之后再没有人知道这尊珍贵卧佛的存在。

吴联州非常理解唐老的心情。他告诉记者，安岳境内几大水库下面，的确有令人震惊的“水下佛国”，在坚定文化自信、民族复兴的今天，这尊唐代大卧佛如能重新为世人所知，无疑将为我国石窟造像文化再添华章，作为一家大型央企和高新科技企业，他们必须承担起这份沉甸甸的责任。

水下考古首秀，中信重工特种机器人前途无量

中信重工开诚智能装备有限公司是国内知名的集研发、生产、销售、服务于一体的智能装备制造企业，其长期致力于发展基于特殊工况、应急救援等领域的智能装备，拥有国家级企业技术中心，自主研发专利技术、软件著作权达200余项，智能装备产品达80余种，覆盖消防、危化、铁路、市政、海工、城市综合管廊等30多个领域。

2019年7月15日，中信重工开诚特种机器人生产基地项目在泸州纳溪落户。这个总投资5亿元的项目，从双方初次对接到签订项目协议只用了25天，项目投产仅用了2个月。

中信重工相关负责人说，布局泸州，他们瞄准的是当地的优势产业，重点发展酒业、化工等领域的巡检类特种机器人。此次特种机器人成功完成水下考古，意味着特种机器人又开拓了一个全新市场和领域。该企业将积极践行社会责任，不断开发机器人新功能，利用科技手段发现和保护被埋没的历史文化遗产，重现历史的真实面貌。(记者 赵志伟 通讯员 雷利甫 田秋月)