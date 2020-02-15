得知贫困考生立志成为律师 河南大进律师事务所资助她学费还送书

日前，《洛阳晚报》报道了贫困考生胡婧怡的事情，河南大进律师事务所主任左鑫得知她报考法学专业，决定资助5000元学费，并邀请她到律师事务所参观，还送她法律方面的书。此外，他们还资助另一家庭困难的考生行逸飞5000元。

左鑫将爱心款与书送给胡婧怡

日前，《洛阳晚报》报道了贫困考生胡婧怡的事情，河南大进律师事务所主任左鑫得知她报考法学专业，决定资助5000元学费，并邀请她到律师事务所参观，还送她法律方面的书。此外，他们还资助另一家庭困难的考生行逸飞5000元。>>>点击阅读相关报道

胡婧怡是伊滨区李村镇下庄村人，今年以577分的成绩考上了河南师范大学法学专业，立志成为一名律师，然而，家庭负担有些重，她家有3个大学生，每年学费是家里最大的一笔开支。左鑫看到相关报道后，决定向这个怀有律师梦的姑娘伸出援手。

昨日上午，左鑫安排毕业于河师大法学院的律师梁玉、工作人员孙丽娟等人到胡婧怡家里走访，并邀请她和她母亲马会粉到位于九都路的河南大进律师事务所参观。左鑫向胡婧怡介绍了如何成为律师、律师肩负的社会责任等，并赠送给她一些法律方面的书，希望她为自己的梦想努力拼搏。该所资深律师余丹、梁玉与实习律师王佳、李雪莹，还和她分享了大学生活与律师的日常工作等。

胡婧怡的母亲马会粉说，感谢晚报阳光助学活动和河南大进律师事务所对他们一家的鼎力相助，婧怡会加倍努力学习，回报社会和帮助那些需要帮助的人。

在现场，左鑫还将5000元爱心款送到贫困考生行逸飞的奶奶顾素琴手上。2015年8月，本报报道了行逸飞的事情，当年他还是一个13岁的初中生，他父亲小时候受伤导致智力障碍，父子俩跟着年迈的顾素琴生活。由于家庭困难，奶奶考虑让品学兼优的行逸飞退学。不少爱心人士看到相关报道后纷纷捐款捐物，由河南大进律师事务所发起成立的公益机构市助学济困联合会将行逸飞定为资助对象，资助标准为：初中阶段每年资助1000元；高中阶段每年资助1400元；若行逸飞考上大学，继续资助他完成学业。

今年，行逸飞高考考了589分，被南京工程学院材料科学与工程专业录取，左鑫得知消息后很为他高兴，并兑现诺言，安排联合会资助其5000元学费。

多年来，河南大进律师事务所一直积极参加社会公益活动。该所不仅挤出时间赴社区、学校等开展法制讲座和法律咨询，还组织开展助学助教、敬老爱老活动。针对贫困家庭考生交不起大学学费的情况，他们发起了圆梦助学活动，每人每年资助3000元至5000元学费，几年来共资助贫困大学生30余名。他们还与贫困中小学生开展“结对”活动，进行精准帮扶，每人每年资助1000元至1200元学费或生活费，帮助他们完成学业。因在公益方面的突出表现，河南大进律师事务所在2013年被评选为“洛阳市十大爱心集体”。（记者 魏巍 文/图）