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一家出仨大学生父母压力大 女儿想申请助学贷款
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-25 08:44
胡婧怡(中)帮妈妈干活

　　●姓名：胡婧怡

　　●毕业学校：市第一中学

　　●高考分数：577分

　　“恭喜你家婧怡也考上了大学，一家出仨大学生，改天你得给大家传授一下经验。”昨日，在伊滨区李村镇下庄村，村干部见到马会粉说道。

　　今年，马会粉的小女儿胡婧怡以577分的成绩考上大学，她打心底高兴，可是她感到压力很大。她大女儿和二儿子在上大学，三个人的学费等开销，对于一个农村家庭来说，的确有些吃不消。

　　昨日上午，记者走进胡婧怡的家看到，院子里的鸡冠花、太阳花开得灿烂，葡萄架下猫和狗在嬉闹，丝瓜沿着砖墙往上爬；走进胡婧怡的房间，书整整齐齐地放在地上，泛黄的墙上贴着“三好学生”奖状，桌布的边角被磨得褪了色。她的家很简陋，但温馨干净。

　　胡婧怡今年18岁，高考考了577分，报考的是河南师范大学法学专业，她正在等待录取通知书。胡婧怡的大姐在北京中科院读研究生，二哥在信阳农林学院上学。一家出了仨大学生，这在本村乃至周边村都很少见。

　　孩子们的学费与生活开销，让父母有些吃不消。胡婧怡的父亲患有高血压，没断过药，只能在外打些零工，母亲在家除了种地，还在小区当保洁员。父母能力有限，省吃俭用供孩子们上学，家里也没啥积蓄，屋里的床和桌子都是祖辈留下来的，客厅里那台21英寸电视机也是十几年前购买。

　　为减轻父母的负担，胡婧怡的大姐和二哥通过助学贷款上的大学。他们在校期间，在学习的同时做兼职，挣生活费。跟姐姐哥哥一样，胡婧怡很懂事。女孩爱买新衣服穿，她从来不在乎这些，而是埋头学习，高中时她的学习成绩在全校名列前茅。“父亲每次提着行李外出打工前，都会教导我要好好学习。”胡婧怡说，在她印象中，母亲也很忙，她每周回家拿换洗衣服，几乎很难看到母亲的身影。

　　子女们考上大学，马会粉很欣慰。她说，她与爱人是高中文化水平，当年她以差2分的成绩与大学失之交臂，成为终生遗憾，因此很重视子女的教育，尤其是女儿，希望她们将来摆脱“围着锅台转”的命运。“即便再苦再累，我们也要供孩子们读书。”马会粉说，她与爱人不图享孩子们的福，只希望他们走出属于自己的路。

　　胡婧怡之所以报考法学专业，是因为她立志当一名律师，为大众伸张正义，她的偶像是中国政法大学教授罗翔。她悄悄告诉记者，她希望录取通知书早点儿下来，因为她也在考虑申请助学贷款上大学，“父母操劳了一辈子太不容易了，我打算大学毕业后凭自己努力还贷，并好好报答父母的养育之恩”。

　　眼下，2020年晚报阳光助学活动正在进行，不断有家庭贫困学子向我们提交助学金申请，如果您或者您的亲友想申请阳光助学金，也可以提交申请。

　　申请阳光助学金的条件

　　1. 2020年参加高考的洛阳籍考生，原则上以考取本科院校的应届高中毕业生为主，特殊情况大专生也可申请，申请学生须符合品学兼优、家庭贫困的条件。

　　2. 须提供本人身份证、户口簿、录取通知书和高中毕业证书复印件，低保证明或户口所在街道(乡镇)以上民政部门出具的贫困证明，或本人家庭是建档立卡的贫困户。

　　3. 对公益活动有一定的参与度、关注度。

　　提交申请操作流程

　　1. 扫下方二维码下载洛报爱心帮扶中心2020阳光助学申请表。

　　2. 按规定填写并准备相关材料，递交至洛报爱心帮扶中心办公室(开元大道218号1608室)。

　　    咨询电话：65156112 65156002 (记者 魏巍 文/图)

扫二维码，下载洛报爱心帮扶中心2020阳光助学申请表
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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