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洛阳倒盏民俗村开展夜游活动 游客体验丰富夜生活
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-26 08:16
倒盏民俗村夜景

　　昨日傍晚，夕阳西下，清风徐来，位于伊滨区诸葛镇的倒盏民俗村热闹起来，一辆辆车驶进停车场，一拨拨游客陆续到来。作为集民俗美食、特色游乐、田园观光等业态于一体的乡村振兴田园综合体，这里迎来了一天的客流高峰。

　　沿着青砖灰瓦、错落有致的传统豫西农村风格建筑向沟底漫步，两三公里长的街道两侧汇聚了各种传统美食，以及织布坊、豆腐作坊等古朴典雅的手工作坊，并展现了打麦场、马场、辘轳井等乡村特色。

　　虽是工作日，但这里游人如织。炫酷的灯光、醉人的音乐……当晚，一场浪漫的七夕节假面舞会在这里举办。

　　晚餐时间，在一家现蒸热米皮店铺里，老板刘信芳麻利地准备着各种美食，店内外十几张桌子旁坐满了食客。

　　“今年因为疫情，原本对生意不抱希望，没想到旅游淡季人气这么旺，生意也跟着火了起来！”刘信芳喜笑颜开地说，“每逢双休日的夜晚，街上的游客摩肩接踵，就跟过年时一样。”

　　是什么让这个地处市郊的民俗景区的旅游淡季变旺季？“市政府打造‘古都夜八点’文旅消费品牌行动给了我们启迪，景区开始开发夜间项目。”洛阳美丽老家旅游发展有限公司总经理韩波说，每年的5月至9月天气热，是倒盏民俗村的旅游淡季。随着“古都夜八点”号公交专线的开通，倒盏民俗村夜间不通公交车的历史结束了，方便游客出行，对倒盏民俗村发展夜经济起到积极促进作用。

　　入夏以来，倒盏民俗村进行了亮化提升，安装了多种彩灯，营造夜间旅游的良好氛围，及时启动“倒盏纳凉季”系列活动，连续开展了全牛宴、啤酒狂欢节、吃西瓜大赛等大型夜场活动，给游客提供丰富的夜游体验，为“古都夜八点”文旅消费品牌添彩。

　　7月中旬，倒盏民俗村结合年轻游客多的特点，组织了啤酒电音节夜场活动，邀请知名DJ、抖音网红来到活动现场与游客互动，吸引了大批游客，场面火爆。“电音节期间地租全免，门票价格随之降低，游客得实惠，实现了三方共赢。”韩波介绍，据统计，为期一个月的啤酒电音节累计接待游客超过30万人次，成为今年夏季洛阳乡村游的一个热点。

　　“往年夏季晚上最晚9点结束营业，今年电音节期间营业到晚上11点，景区的客流量大大增加！”景区空中飞船游乐项目的负责人张恒给记者算了笔账，按照景区现在的人气发展，到年底追回去年的营业额不成问题。

　　韩波介绍，目前，倒盏民俗村内有103家餐饮商户和78个游乐项目，为了应对疫情的冲击，该公司对全体商户免租3个月，同时推出优质商户减租、困难商户免租一年等系列措施，降低商户成本。

　　“据统计，6月至今，倒盏民俗村的客流量超去年同期的3.5倍，有效带动了文旅产业复苏。”韩波介绍，发展夜经济让倒盏民俗村全年无旅游淡季。下一步，景区将积极创新夜游产品，丰富夜游、夜购、夜娱等消费业态，响应市政府打造“古都新生活”消费品牌的号召，举办主题音乐节等活动，让游客来这里娱乐、休闲，不断培育新的旅游消费增长点。(记者 李冰 通讯员 陈怡平 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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