伊滨区寇店镇着力通过数字化手段提升基层治理能力

近日，在伊滨区寇店镇五龙村，因连续降雨坍塌的一段9米高的护坡和村道顺利完成修复，同时，原先道路还实施了加宽改造。

近日，在伊滨区寇店镇五龙村，因连续降雨坍塌的一段9米高的护坡和村道顺利完成修复，同时，原先道路还实施了加宽改造。

“真没想到这么快就解决了。从问题发生到有人受理，再到受损道路修好，仅用了半个月。”该村村民孙芳苏说。

五龙村这个问题的快速解决，正是得益于寇店镇新推出的一款名为“1+10乡村治理”的App。

孙芳苏是当时第一个发现护坡坍塌、道路受损的村民，并第一时间通过这款App的“书记信箱”反映了问题。次日一早，镇、村负责同志就到现场了解情况、勘察地形，当日就协调相关人员开始检测、丈量，并立刻启动后续修补和施工作业。

“我们的初衷就是群众呼声能第一时间向上反映，减少中间环节，直达决策层。”寇店镇相关负责人表示，这款App是该镇积极提升基层治理能力的一项新探索。

面对纷繁复杂的基层工作，如何通过更高的办事效率、更强的服务能力、更低的管理成本开展基层治理？寇店镇一直在探索。

今年疫情防控期间，按照上级部署，要对所有住户的家庭成员、返乡人员等情况进行摸排，寇店镇依托原先建立的党员联系户“1+10”微信群等平台，在当天18时接到相关任务后，2个小时内就完成了全镇7465户返乡人员的排查上报，高效率为疫情防控提供了重要的基础数据支撑。

随后，在疫情防控工作中，“1+10”微信群、“洛康码”等平台在政策宣传、物资配送等环节中发挥了重要作用，也更加坚定了寇店镇依托数字化模式和移动互联平台做好基层治理的信心、决心。

在疫情防控压力减轻后，该镇立即启动“1+10乡村治理”App的开发工作，并在今年6月正式上线。

点开App，共分党建引领、“三治”并进、服务进村三个板块16个子项，涵盖了党建工作、产业发展、生态建设、便民服务、技能培训等基层治理和服务群众的方方面面。其中还有镇村两级党务政务、集体经济等公开情况，能为支部评级、党员评星，了解各类便民事项办理流程，还能直接向镇党委书记和村干部等反映问题、咨询业务。

“通过App和微信群，反映问题和办理渠道畅通了，知道了政府每天在干什么，我们也更理解他们的工作。”孙芳苏的话，代表了不少人的心声。

“大数据、互联网不断发展，也为我们做好基层治理提供了更便捷更有效的新动能。”寇店镇党委书记白凯表示，将按照习近平总书记乡镇工作“三结合”和市委“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”要求，持续打造共建共治共享的基层治理新格局，努力实现“小事不出村、大事不出镇，问题及时改、服务全方位”。

这款App的便民服务功能还将继续丰富，进一步打通服务群众的“最后一米”。（记者 李东慧 通讯员 李少红）