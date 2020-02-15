5月以来，洛阳交警查处“电四轮、红三轮”交通违法6534起 暂扣违法车辆3960辆

近期，我市警方开展了新一轮“电四轮、红三轮”专项整治行动。今日，洛报融媒记者从洛阳市公安局获悉，此项工作自今年5月27日开展以来，共查处“电四轮、红三轮”交通违法6534起，依法暂扣违法车辆3960辆。

近期，我市警方开展了新一轮“电四轮、红三轮”专项整治行动。今日，洛报融媒记者从洛阳市公安局获悉，此项工作自今年5月27日开展以来，共查处“电四轮、红三轮”交通违法6534起，依法暂扣违法车辆3960辆。

低速三、四轮电动到底还能不能上路？

洛阳市公安局有关负责人介绍，低速电动车是指用于载客或载货的三轮、四轮电动车，由于此类车辆技术和安全性能较低，不符合国家现有的相关技术标准，根据国家相关规定，明确将此类车辆归入机动车范畴。《道路交通安全法》规定，机动车上路行驶需要悬挂机动车号牌，驾驶人需要取得相应类型的机动车驾驶证后方可上路行驶。由于此类车辆未列入《道路机动车辆生产企业及产品公告》，因而不能依法在车管所注册登记，故不能悬挂机动车号牌上路行驶。

“为逐步解决低速电动车违法上路问题，考虑到现阶段状况，从维护交通秩序和安全角度出发，我们要求这类车辆驾驶人必须持有相应类型的驾驶证，低速三轮电动车需要准驾车型为D的驾驶证，低速四轮电动车需要C2及以上驾驶证。”该负责人介绍，另外，驾驶人驾车上路时还要随车携带购车发票、出厂合格证等车辆来历证明，并遵守交通法规，文明驾驶，杜绝交通违法。

据悉，下一步，洛阳交警部门将在强化路面执法管控的同时，通过人脸识别技术，加大对交通违法驾驶人的识别抓拍力度；对于闯红灯、逆行，违反标志标线、乱停乱放等交通违法依法严格处罚并曝光、抄告。

“在国家没有出台相关法规政策前，我们将借鉴外地做法，协同其他部门形成合力，综合整治，设立低速三、四轮电动车淘汰期，并划定禁行和限行区域。”该负责人表示，全市交警部门还将严厉打击利用此类车辆进行非法营运，进一步规范低速电动车的出行和使用。（洛报融媒记者 申利超）