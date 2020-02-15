洛阳交警开展专项整治四轮电动车行动

为进一步加强城市区路面交通秩序管理，迅速遏制低速四轮车交通违法的蔓延态势，结合全国文明城市创建工作，洛阳交警开始在城市区再掀低速四轮电动车交通违法专项整治行动高潮。

为进一步加强城市区路面交通秩序管理，迅速遏制低速四轮车交通违法的蔓延态势，结合全国文明城市创建工作，即日起，洛阳交警开始在城市区再掀低速四轮电动车交通违法专项整治行动高潮。

此次专项整治重点内容为：未取得机动车驾驶证驾驶机动车、机动车不按交通信号灯规定通行、机动车违反禁令标志指示等违法违章行为，本次整治持续至10月31日。(洛报融媒记者 李卫超 通讯员 姜东 摄)