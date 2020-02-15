洛阳交警部门再次开展低速四轮电动车整治行动

8月18日，记者从市交警支队获悉，从即日起至10月31日，交警部门将再次开展针对低速四轮电动车交通违法的专项整治行动。

8月18日，记者从市交警支队获悉，从即日起至10月31日，交警部门将再次开展针对低速四轮电动车交通违法的专项整治行动。 8月18日，记者从市交警支队获悉，从即日起至10月31日，交警部门将再次开展针对低速四轮电动车交通违法的专项整治行动。 从今年5月底开始，市交警部门针对低速三轮、四轮电动车的各类交通违法行为开展了专项整治行动，取得了明显成效。近期有群众反映，我市城市区低速四轮电动车交通违法情况出现反弹。 市交警支队为进一步加强城市区路面交通秩序管理，迅速遏制低速四轮电动车交通违法的蔓延态势，结合创建全国文明城市工作，决定从即日起至10月31日，再次开展针对低速四轮电动车交通违法的专项整治行动。 市交警部门将采取“逢车必查，违法必罚”的措施开展整治行动。未取得机动车驾驶证驾驶机动车、不按交通信号灯规定通行、违反禁令标志指示、违反禁止标线指示、逆向行驶、不按导向车道行驶、信号灯路口越停车线停车、饮酒醉酒驾驶机动车、违停等交通违法行为，是行动整治的重点。 在行动中，市交警部门对乱停乱放的低速四轮电动车坚决予以拖移，拖移时开具违法停车告知单，拨打110报警电话进行备案，并拍照取证，执法时将全程使用执法记录仪记录；对于无C3及以上驾驶证驾驶低速四轮电动车，和无法提供所驾驶的低速四轮电动车的合法手续的，市交警部门将依法扣留车辆。为加大整治力度，提升执法成效，市交警支队各执勤大队还将在城市区开展跨区域执法活动。(记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)