异地就医报销结算比率低？ 原因是……

“我在大同市看病，报销的钱为什么比洛阳的少？”近日，有网友通过网络平台发帖，咨询关于异地就医后的报销问题。今日，洛阳网记者联系了洛阳市医疗保障局相关负责人，就此问题进行采访。

“异地就医后，报销金额比洛阳少，可能是患者自付费用较多，也可能与异地就医政策上的区别有关系。”洛阳市医疗保障局相关负责人介绍，根据河南省跨省异地就医规定：异地就医人员直接结算的住院医疗费，执行就医地基本医疗保险“三个目录”及有关规定。医保基金起付标准、支付比例、最高支付限额等执行参保地政策。按照此规定，就医地基本医疗保险“三个目录”与参保地“三个目录”相比，若范围面窄，数量少，那么报销结算比率就低。(记者 郭瑛）