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异地就医报销结算比率低？ 原因是……
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 2020-08-24 18:33

　　“我在大同市看病，报销的钱为什么比洛阳的少？”近日，有网友通过网络平台发帖，咨询关于异地就医后的报销问题。今日，洛阳网记者联系了洛阳市医疗保障局相关负责人，就此问题进行采访。

　　“异地就医后，报销金额比洛阳少，可能是患者自付费用较多，也可能与异地就医政策上的区别有关系。”洛阳市医疗保障局相关负责人介绍，根据河南省跨省异地就医规定：异地就医人员直接结算的住院医疗费，执行就医地基本医疗保险“三个目录”及有关规定。医保基金起付标准、支付比例、最高支付限额等执行参保地政策。按照此规定，就医地基本医疗保险“三个目录”与参保地“三个目录”相比，若范围面窄，数量少，那么报销结算比率就低。(记者 郭瑛）
[ 责任编辑：郭瑛]
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