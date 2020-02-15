洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

处暑到 凉风至 禾乃登（二十四节气与洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-21 08:47

　　明日处暑。处，止也，意味着暑热退去，天气逐渐转凉。我市南部山区有处暑“打秋”的习俗，暑去秋来，收获的季节即将来到。记者近日采访了我市著名民俗学家刘百灵，听他讲讲有关处暑的那些事儿。

　　暑热终止处暑“打秋”

　　“处暑是一个反映气温变化的节气。”刘百灵说，《月令七十二候集解》中记载：“处暑，七月中。处，止也，暑气至此而止矣。”处暑的“处”是指“终止”，即暑热正式终止。

　　此时秋季虽已来临，但中午依然炎热，只是早晚有些凉意。过了处暑节气，酷热的盛夏渐行渐远，五彩斑斓的秋色在天地间一点点弥漫，秋意渐浓。

　　在古人的诗词中，不乏对处暑时节的描述。宋朝苏泂在《长江二首·其一》中写道：“处暑无三日，新凉直万金。”我们的洛阳老乡、唐代著名诗人元稹在《咏廿四气诗·处暑七月中》中写道：“向来鹰祭鸟，渐觉白藏深。叶下空惊吹，天高不见心。气收禾黍熟，风静草虫吟。缓酌樽中酒，容调膝上琴。”这首关于处暑的唐诗，描绘了一幅惬意的秋日小酌图，只见诗人在秋日的阳光下，听着虫鸣鸟唱，悠闲地喝着杯中酒，然后调好琴，再弹一首曲子，生活的滋味尽在其中。

　　秋季万物丰收，我市栾川县的“农历二十四节令”中记载了当地处暑“打秋”的习俗。处暑过后，核桃、大枣、板栗等逐渐成熟，这时就会有农民拿着竹竿等工具将它们打落，民间称之为“打秋”。

　　“迎秋”“乞巧”民俗真不少

　　史料记载，处暑前后的许多民俗与祭祖和“迎秋”有关。农历七月十五，民间有关于中元节的祭祀活动。时至今日，中元节已经成为祭祖的重要节日。

　　处暑时节的“迎秋”也是沿袭已久的民俗活动。刘百灵说，处暑之后，秋意渐浓，正是人们畅游郊野迎秋赏景的好时节。处暑过，暑气止，天高云淡，不像夏日浓云成块。民间“七月八月看巧云”之说，就有“迎秋”之意。

　　今年处暑节气后还有一个传统节日——乞巧节。农历七月初七乞巧节开始于两汉时期，反映了我国传统农耕社会男耕女织的生活方式。

　　晋人傅玄在《拟天问》中说：“七月七日，牵牛织女会天河。”魏晋南北朝时期的乞巧节，人们会在这天穿针乞巧、守夜祈福。到了唐朝，人们除了在庭院中设瓜果酒桌，还会捉来蜘蛛放到盒子里，通过观察蜘蛛织网“乞巧”。

　　过去栾川等地的姑娘们还会在农历七月初七这天，将一碗水放在烈日下暴晒，然后将小针投到碗内，俗称“丢针”。如果谁投的针能浮于水面，投针的这位就是“巧姑娘”；如果针沉到了碗底，那这位姑娘就要再投一次了。

　　“处暑摘新棉”收获季将至

　　刘百灵介绍，处暑有三候：“一候鹰乃祭鸟，二候天地始肃，三候禾乃登。”传说老鹰是一种义鸟，虽然它在这个时候大量捕捉其他鸟，但不侵害正在哺育幼鸟之禽，并且在捕猎前有祭鸟之举，所以古人称老鹰为“义禽”。

　　“天地始肃”是说这个时节天地间出现了肃杀之气，万物开始凋零。“禾乃登”的意思是秋作物逐渐成熟，此时谷类作物均已出穗，如仍未出穗则无好收成。在我市栾川地区，还流传着“处暑不出头，割谷喂老牛”的民谚。可见，处暑与农业生产及农事安排紧密相关。

　　《洛阳市志·民俗志》中提到洛阳传统节气候应中，处暑的候应是“水稻抽穗、种植白菜、红薯可食、玉米乳熟”。“天怕起秋旱，人怕老来贫”“秋社有雨谷连阡，秋社无雨不种田”，这些豫西地区的民谚，说的就是秋天的雨水和庄稼的密切联系。

　　处暑之后，正是河南、山东等地区农收的繁忙时节。在山东谚语“处暑摘新棉”“处暑动刀镰”中，我们可以感受到农忙时节农民抢收棉花、挥动镰刀的忙碌。河南一些地区也流传着“立秋处暑八月天，防治病虫管好棉”等农谚，意味着收获的季节即将到来。(记者 李砺瑾/文 贾建民/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他每天开车久坐，突然右大腿不利索了
  • ·误把心梗当成中暑 他胸闷三次才就诊
  • ·吃了10个虾仁饺子，她腿上的包又红又痒
    		•
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城...
    朱樱湖、古仓街、大北门……找个凉快天 城东转一圈
        飞鸟翔集、碧波荡漾……位于洛孟桥附近的朱樱湖，景美还免费，周边更有几个好去处，足可悠哉悠哉玩上一整天...
  • ·“拍路” 有讲究
  • ·烂柯山上有古观
  • ·半日时光 闲游宜阳
    		•
    		 
    新闻排行
  • 严查！9月1日前洛阳将取缔城市区内所...
  • 洛阳孟津黄河湿地惊现“极危”物种—...
  • 洛阳古代艺术博物馆正式启动申报国家...
  • 从上幼儿园到读博士，最全的资助政策...
  • 洛阳对5条商业大街进行集中提升整治
  • 洛阳7个县域博物馆正加紧建设，快来看...
  • 发力制造业创新 这两家“国字号”强强...
  • 外出办事车辆停放在小区外三天被贴三...
  • “洛阳造”新型交通反光材料实现产业...
  • 洛阳大爷“碰瓷”年轻女孩帮民警救人 ...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月20日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    伊川平等乡马回营村：...
    洛宁县：“四好农村路...
    洛阳科威：研发新品 扩...
    “洛阳造”新型交通反...
    精彩热帖

    蛇爪王

    古城夜雨

    洛水之上

    宝葫芦
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605