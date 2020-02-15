处暑到 凉风至 禾乃登（二十四节气与洛阳）

明日处暑。处，止也，意味着暑热退去，天气逐渐转凉。我市南部山区有处暑“打秋”的习俗，暑去秋来，收获的季节即将来到。记者近日采访了我市著名民俗学家刘百灵，听他讲讲有关处暑的那些事儿。

明日处暑。处，止也，意味着暑热退去，天气逐渐转凉。我市南部山区有处暑“打秋”的习俗，暑去秋来，收获的季节即将来到。记者近日采访了我市著名民俗学家刘百灵，听他讲讲有关处暑的那些事儿。

暑热终止处暑“打秋”

“处暑是一个反映气温变化的节气。”刘百灵说，《月令七十二候集解》中记载：“处暑，七月中。处，止也，暑气至此而止矣。”处暑的“处”是指“终止”，即暑热正式终止。

此时秋季虽已来临，但中午依然炎热，只是早晚有些凉意。过了处暑节气，酷热的盛夏渐行渐远，五彩斑斓的秋色在天地间一点点弥漫，秋意渐浓。

在古人的诗词中，不乏对处暑时节的描述。宋朝苏泂在《长江二首·其一》中写道：“处暑无三日，新凉直万金。”我们的洛阳老乡、唐代著名诗人元稹在《咏廿四气诗·处暑七月中》中写道：“向来鹰祭鸟，渐觉白藏深。叶下空惊吹，天高不见心。气收禾黍熟，风静草虫吟。缓酌樽中酒，容调膝上琴。”这首关于处暑的唐诗，描绘了一幅惬意的秋日小酌图，只见诗人在秋日的阳光下，听着虫鸣鸟唱，悠闲地喝着杯中酒，然后调好琴，再弹一首曲子，生活的滋味尽在其中。

秋季万物丰收，我市栾川县的“农历二十四节令”中记载了当地处暑“打秋”的习俗。处暑过后，核桃、大枣、板栗等逐渐成熟，这时就会有农民拿着竹竿等工具将它们打落，民间称之为“打秋”。

“迎秋”“乞巧”民俗真不少

史料记载，处暑前后的许多民俗与祭祖和“迎秋”有关。农历七月十五，民间有关于中元节的祭祀活动。时至今日，中元节已经成为祭祖的重要节日。

处暑时节的“迎秋”也是沿袭已久的民俗活动。刘百灵说，处暑之后，秋意渐浓，正是人们畅游郊野迎秋赏景的好时节。处暑过，暑气止，天高云淡，不像夏日浓云成块。民间“七月八月看巧云”之说，就有“迎秋”之意。

今年处暑节气后还有一个传统节日——乞巧节。农历七月初七乞巧节开始于两汉时期，反映了我国传统农耕社会男耕女织的生活方式。

晋人傅玄在《拟天问》中说：“七月七日，牵牛织女会天河。”魏晋南北朝时期的乞巧节，人们会在这天穿针乞巧、守夜祈福。到了唐朝，人们除了在庭院中设瓜果酒桌，还会捉来蜘蛛放到盒子里，通过观察蜘蛛织网“乞巧”。

过去栾川等地的姑娘们还会在农历七月初七这天，将一碗水放在烈日下暴晒，然后将小针投到碗内，俗称“丢针”。如果谁投的针能浮于水面，投针的这位就是“巧姑娘”；如果针沉到了碗底，那这位姑娘就要再投一次了。

“处暑摘新棉”收获季将至

刘百灵介绍，处暑有三候：“一候鹰乃祭鸟，二候天地始肃，三候禾乃登。”传说老鹰是一种义鸟，虽然它在这个时候大量捕捉其他鸟，但不侵害正在哺育幼鸟之禽，并且在捕猎前有祭鸟之举，所以古人称老鹰为“义禽”。

“天地始肃”是说这个时节天地间出现了肃杀之气，万物开始凋零。“禾乃登”的意思是秋作物逐渐成熟，此时谷类作物均已出穗，如仍未出穗则无好收成。在我市栾川地区，还流传着“处暑不出头，割谷喂老牛”的民谚。可见，处暑与农业生产及农事安排紧密相关。

《洛阳市志·民俗志》中提到洛阳传统节气候应中，处暑的候应是“水稻抽穗、种植白菜、红薯可食、玉米乳熟”。“天怕起秋旱，人怕老来贫”“秋社有雨谷连阡，秋社无雨不种田”，这些豫西地区的民谚，说的就是秋天的雨水和庄稼的密切联系。

处暑之后，正是河南、山东等地区农收的繁忙时节。在山东谚语“处暑摘新棉”“处暑动刀镰”中，我们可以感受到农忙时节农民抢收棉花、挥动镰刀的忙碌。河南一些地区也流传着“立秋处暑八月天，防治病虫管好棉”等农谚，意味着收获的季节即将到来。(记者 李砺瑾/文 贾建民/图)