暑期儿童吞食异物频发，家长该如何施救？您不妨来学学

近日，一个4岁女童将哨子吸入支气管，家长带她到市妇幼保健院就诊，医生用支气管镜将哨子取出。

市妇幼保健院收集的从接诊儿童体内取出的各类异物

近日，一个4岁女童将哨子吸入支气管，家长带她到市妇幼保健院就诊，医生用支气管镜将哨子取出。

专家提醒，暑期儿童吸入、吞食异物的情况频发，家长一定要提高警惕，同时应学习、掌握一些必要的急救技巧。

为吹哨子深吸一口气，竟将哨子吸了进去

“孩子把哨子吸进去了，快帮帮我们吧！”本月初，一对夫妇带着4岁的女儿到市妇幼保健院，向医生求助。

女孩的家长说，事发前，女孩正在玩一个小哨子，为了吹响哨子，她深吸了一口气，结果用力过猛，将哨子吸了进去。随后，女孩出现呼吸困难的症状，呼吸时还伴有哨子的声音，家长马上带她到市妇幼保健院就诊。

市妇幼保健院儿科二病区主任代富力检查后发现，女孩将哨子吸到了右侧的支气管中。如果不及时取出，哨子可能引起局部炎症，造成支气管充血、化脓，导致肺气肿，甚至危及生命。代富力立即通过支气管镜，将哨子从女孩的右侧支气管中取出，化解了这次险情。

儿童吸入、吞食异物频发，硬币、坚果较常见

“前不久，我们还接诊了一个在吃棒棒糖时和别人打闹，把棒棒糖吞入胃中的小男孩。”市妇幼保健院儿科一病区副主任刘利明说。年幼的孩子喜欢将小东西放进嘴里，又缺乏安全意识。入夏以来，儿童将异物吸入、吞食进消化道、呼吸道的事件频发。

在被儿童吸入、吞食的异物中，硬币、坚果较为常见，其他还有玩具零部件、电池、铁钉、枣核、纽扣、钥匙扣、玻璃珠等各类体积较小的物品。这些异物进入儿童体内后，很可能造成严重的后果。

“如果异物卡在儿童的咽部、喉部、声门等主气道区域，可能造成儿童呼吸困难、窒息，危及生命。”代富力说。

刘利明说，儿童吸入、吞食尖锐的异物，可能损伤儿童的气道、消化道。儿童吸入、吞食电池等具有腐蚀性的异物，如不及时取出，轻则会造成黏膜出血，严重的会导致消化道穿孔。

怎样防范、施救？家长不妨学学

如何避免儿童吸入、吞食异物？代富力说，家长在看护孩子时应注意，不要让孩子玩个体比较小的玩具或玩具零件，家中的小物件也要归纳好，放在孩子接触不到的地方；要教育引导孩子，不要把笔帽等小物件往嘴里放；让孩子养成良好的就餐习惯，在吃东西时细嚼慢咽，不要说笑、打闹，此外，不要让年龄太小的孩子吃坚果类食物。

“如果孩子将异物吞入消化道，家长最好的处理方式是带孩子到医院就诊。”刘利明说。如果孩子将异物吸入主气道，并且出现呼吸困难、面色发白、口唇发紫等异物阻塞呼吸道的症状，家长应立刻用“海姆立克急救法”施救，并拨打120。

对年龄较小的婴儿，家长在使用“海姆立克急救法”施救时，正确的做法是：将婴儿面朝下放置在手臂上，用手臂托住婴儿的前胸，大拇指和其余四指分别卡在婴儿下颌骨位置，另一只手的手掌在婴儿背上肩胛骨中间拍5次，然后观察异物有没有被吐出；如果婴儿没有吐出异物，家长应立刻将婴儿翻过来，面对面放置在大腿上，保持头低脚高，家长一只手固定在婴儿头颈位置，另一只手伸出食指中指，快速压迫婴儿两乳头中间位置，重复五次之后将孩子翻过去重复上一步骤，直至将异物排出。

对年龄较大的儿童，家长在使用“海姆立克急救法”施救时，正确的做法是：站在儿童身后，两手臂环抱儿童腰部，使儿童上身前倾，一手握成拳，另一手包住拳头，双手放在儿童肚脐与肋骨中间的地方，然后快速有力地向内上方冲击，直至将异物排出。（记者 郭秩铭 通讯员 刘冰 文/图）