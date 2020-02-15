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超乎预期，回暖明显，栾川暑期旅游接待形势喜人！

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 全景栾川 2020-08-17 09:24

　　"喂，你好，我们在这个县城转了好久了，连续问了好几个住宿的地方，都是满房，咱旅游热线这里能给我提供帮助吗？“

　　“游客您好，目前栾川城区范围内是满房状态，但是周边乡镇及乡村旅游点还有空房，请问您是几位，我们这里有几个备选的住宿点可供您选择……”

　　2020年8月15日晚11点，栾川旅游调度中心的服务电话依然在不停的接听中，截止发稿前，根据近两日的统计数据显示，这个黄金周末，栾川全县共接待22.1万人次，实现旅游总收入1.5298亿元。

　　受今年疫情形势影响，全国的旅游市场均受到了一定程度冲击，但这个暑期，栾川凭借其避暑资源优势、多年来打造的“奇境栾川”金字招牌和过硬的旅游接待服务能力，在一大批栾川旅游的“忠实粉丝”的推动下，旅游恢复逆势而起，效果显著。

　　重渡沟的音乐啤酒节已经举办到了第12届，人气从未停歇，天河大峡谷“哪凉快哪待着去”的避暑季，让广大游客体会周周不同的避暑体验，老君山的第二届“观海避暑节”正如火如荼的进行中，鸡冠洞景区内，霓虹闪烁，电音持续，如梦如幻的泡沫更是让游客们如临梦境，伏牛山滑雪度假乐园的清凉界内，青青草原上传来了高山观光，帐篷露营的阵阵欢乐笑声……

　　多年来，栾川各大景区在暑期依托自身的特色，针对游客的不同需要，推出各类精心准备的活动，在美丽的自然风光中，与游客开展各类互动，只为能让他们尽兴，高兴，拥有难忘的游览体验。

　　锣鼓铿锵，唱腔悠扬，河南卫视王牌节目《梨园春》登陆栾川，“擂响中国”戏迷线下海选将舞台搭在了栾川的绿水青山中，美丽乡村唱起来，在重渡沟、天河大峡谷、老君山景区为来栾游客们奉献了丰盛的文化大餐！

▼重渡沟第十二届音乐啤酒节

▼天河大峡谷避暑季开启

▼老君山第二届观海避暑节

▼鸡冠洞清凉避暑季盛大开启

▼伏牛山滑雪度假乐园清凉界草原风情节

▼梨园春擂响中国戏迷海选(天河大峡谷景区)

▼梨园春擂响中国戏迷海选(重渡沟景区)

▼景区平稳有序接待

　　中原民宿哪里强，奇境栾川必能占据一席之地，近几年，随着旅游消费升级，栾川境内逐渐崛起了以龙峪湾静语流年，陶湾康养小镇镇元居花拾、静水山居，重渡沟民宿集群，三川镇隐心谷等一大批面对中高端客户的不同主题的民宿。

　　往往在入夏避暑期的提前两个月内，房间便被预订一空，奇境栾川的独特山水魅力，再辅以民宿主们独有的价值呈现理念，民宿游已成为旅游市场恢复的强大助力。

▼静语流年民宿

▼静水山居民宿

▼元居花拾民宿

▼重渡沟民宿集群

▼三川镇隐心谷民宿群

　　打开某视频软件，映入眼帘的就是蓝天，白云，群山，草原，这不就是心之向往的远方吗，仔细查看，原来就在我们河南境内，那还犹豫什么，召集小伙伴们，马上出发！

　　这个夏天，伏牛山滑雪度假乐园清凉界，凭借其独有的高山草原特色，通过线上宣传，迅速蹿红，成为今夏打卡栾川的新晋网红宠儿！

　　深山内的铁路小镇，依河傍山，独有的铁路IP，再通过网络的放大，同样成为了广大游客的必打卡之地！

　　老君山更是利用多项线上宣传助力，拍摄景区内的丛林彩虹滑漂，独特自然风光如云海，日出、雪景等多种类型小视频，邀请各类网红达人浸入景区进行创作并站台，目前，老君山抖音平台关于金顶、丛林彩虹滑漂的作品浏览量已突破10亿人次，成为国内旅游景区中当之无愧的“头部”创作者，引来游客纷纷上山打卡！

▼伏牛山滑雪度假乐园清凉界

▼栾川铁路小镇新南水岸

▼老君山景区推送的各类型网红集锦

　　奇境栾川每到暑期，便会推出力度巨大的暑期惠民活动，三届高速免费之后，在2020年这个旅游形势严峻的年份，栾川旅游人迎难而上，精心谋划，用心推广，全力实施，1.28亿元的暑期避暑活动全面落地，在本次的旅游旺季来临时，无疑成为了栾川旅游复苏的最强力助推动力。

▼1.28亿元暑期避暑活动唯美宣传片

▼游客正在使用避暑券大礼包

　　栾川每逢暑期旅游黄金时期，经过多次实践验证且行至有效的保障机制便有条不紊的运行中。提前走访全县各类涉旅经营场地，排险查险，防患于未然。当游客数量达到预警数值时，栾川旅游服务调度中心便会全力运转，2020年8月15日晚，9点至凌晨两点，服务人员接听电话200余个，安置游客400余名，践行决不让一位游客露宿街头的服务承诺。

▼工作人员排查景区设备

▼旅游服务调度中心工作人员接听求助电话

　　奇境栾川在这个暑期的旅游恢复态势如此明显，最终更是应该感谢这些年来喜爱栾川旅游的广大游客们，因为有你，奇境栾川，自然不同！④
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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