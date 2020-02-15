异地就医备案时,需要指定具体医院吗?官方回复来了！

今日，洛阳网记者走访洛阳市医疗保障局，针对跨省异地就医的相关问题进行咨询，希望为网友外地就医时提供帮助。

办理跨省异地就医结算备案时，需要指定某几家具体医院就医吗？

洛阳市医疗保障局：不需要。参保人备案时不需要指定具体的医院,只需要指定就医的地市,就可以在该地所有的跨省异地定点医疗机构直接结算住院费用。此外,对于要去北京、天津、上海、重庆、海南和西藏异地就医的参保人,只需要直接备案到这些省份。

在外地就医后，回参保地报销的时候发现垫付的医保票据不慎丢失，是否还可以进行报销？

洛阳市医疗保障局：可以。由于参保人自身原因造成垫付票据丢失的，应按照参保地相关政策办理遗失票据补办手续，补票后按照垫付报销流程办理。(记者 郭瑛)