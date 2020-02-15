“方寸之间”呈现诗词歌赋 洛阳故事彰显文化魅力（邮票中的洛阳）

自古以来，洛阳都是文学重镇，众多文人墨客在这里留下了不朽的名篇和传奇故事，其中一些名篇也登上了有“国家名片”之称的邮票，随之传播至世界各地。

自古以来，洛阳都是文学重镇，众多文人墨客在这里留下了不朽的名篇和传奇故事，其中一些名篇也登上了有“国家名片”之称的邮票，随之传播至世界各地。近日，记者采访了市集邮协会的集邮专家及相关文史学者，听他们讲述那些和诗词歌赋邮票有关的洛阳故事。

《居易醉歌》邮票

《诗词歌赋》邮票中，3枚与洛阳有关

“在中国邮政发行的邮票中，有一套很值得洛阳人骄傲，4枚邮票中有3枚和洛阳有联系。”市集邮协会常务理事杨志军说。这套邮票便是2015年11月12日发行的《诗词歌赋》。

记者看到，这4枚邮票是《杜甫吟诗》《东坡填词》《居易醉歌》《曹植作赋》，票面图案分别表现了杜甫吟咏《春夜喜雨》、苏轼填词《水调歌头·明月几时有》、白居易创作《长恨歌》和曹植创作《洛神赋》的场景。

2015年11月12日，我市在偃师张海书法艺术馆举行这套邮票首发仪式。同日，洛龙区龙门邮政支局及汝阳县邮政分公司、洛宁县邮政分公司也举行了邮票发行仪式。

杨志军说，杜甫、白居易、曹植和洛阳关系颇深。

杜甫的青少年时期在洛阳度过，中年携家流寓外地时，曾写下“昔在洛阳时，亲友相追攀。送客东郊道，遨游宿南山”的诗句，表达对洛阳的思念。这枚《杜甫吟诗》邮票，讲的是他写《春夜喜雨》的场景，诗人在画面前方，背景为《春夜喜雨》的意境。

《居易醉歌》邮票描绘的是白居易创作《长恨歌》时的场景，邮票以唐明皇和杨玉环同游为背景，诗人醉歌哀叹两人的爱情悲剧。在洛阳，白居易留下了很多脍炙人口的诗篇：“唯此不才叟，顽慵恋洛阳”饱含着他对洛阳的眷恋；“何事不随东洛水，谁家又葬北邙山”暗含着他对世事无常的慨叹……公元846年，白居易在洛阳去世。如今龙门东山琵琶峰上有白居易墓园，供后人瞻仰。

《曹植作赋》邮票在此前的报道中曾经介绍过，其中的“赋”，指的是千古名篇《洛神赋》。

《周南·关雎》邮票

《诗经》开篇之作，讲述在洛阳发生的故事

作为我国最早的一部诗歌总集，《诗经》中的很多篇目朗朗上口。2018年9月8日，中国邮政发行《诗经》特种邮票1套6枚，分别是《周南·关雎》《秦风·蒹葭》《秦风·无衣》《小雅·鹿鸣》《小雅·鹤鸣》《鲁颂·马同(jiōng)》，其中有几张和洛阳有关。

我市著名文化学者马正标和我市著名文史学者郑贞富都曾撰文指出，《周南·关雎》唱咏的是发生在古代洛阳洛河边的一个爱情故事。“周南”是洛阳的古称，南朝裴骃(yīn)的《史记集解》中曾提到：“古之周南，今之洛阳。”“关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑……”《关雎》是《周南》的第一篇，也是《诗经》的首篇，孔子曾以“乐而不淫，哀而不伤”对这首诗作出极高的评价。

市集邮协会主办的《洛阳集邮》上曾登过一篇《〈小雅·鹤鸣〉邮票的原地是伊川、嵩县》，作者是石灵学。在这篇文章中，作者认为“鹤鸣于九皋，声闻于野……”诗中歌咏的地方是“九皋山”，“九皋鹤鸣”是嵩县八大景之一。嵩县九皋山山顶有一座祖师庙，曾竖有石碑，上书“鹤鸣宝观”四个大字。伊川县鸣皋镇隔伊河南望九皋山，因“鹤鸣于九皋”而得名，历史上曾叫过鹤鸣镇，古代曾有伊皋书院。

“桃之夭夭，灼灼其华。之子于归，宜其室家。”出自《桃夭》，《桃夭》是《诗经》中的名篇，描述女子出嫁获得幸福美满的婚姻。诗中用美丽的桃花来象征美好与幸福。1985年6月22日，中国台湾地区邮政部门发行《中国古典诗词·诗经》邮票1套4枚，其中1枚就是《桃夭》。

世界首套多媒体邮票中，不少诗和洛阳有关

我市资深集邮专家贾宝源介绍，2009年9月13日中国邮政发行的《唐诗三百首》，是世界上首套多媒体邮票。这套邮票首次采用雕刻缩微文字将唐诗三百首全文印制在邮票周边，读者可借助点读笔点触欣赏，阅读体验非同一般。邮票中共收录了313首唐诗，其中不少和洛阳有关。

贾宝源举例子说，《闻官军收河南河北》是杜甫听闻东都洛阳被收复所作，诗中“即从巴峡穿巫峡，便下襄阳向洛阳”将他急于回乡的激动心情表现得淋漓尽致；王维《洛阳女儿行》中的“洛阳女儿对门居，才可颜容十五余”，描写了洛阳贵妇的生活……

中国邮政在2012年8月31日发行的《宋词》邮票，以及在2014年12月1日发行的《元曲》邮票，同样采用点读技术，实现传统文化与科技的结合。通过点读笔，大家可以欣赏到宋代陈与义创作的《临江仙·夜登小阁忆洛中旧游》、秦观写创作的《望海潮·洛阳怀古》，在“忆昔午桥桥上饮，坐中多是豪英”及“金谷俊游，铜驼巷陌”中，感受千年古都的繁华与落寞。

《元曲》邮票1套6枚，第3枚《墙头马上》引人注目，故事的发生地正是唐朝时候的洛阳。元杂剧《墙头马上》原名《裴少俊墙头马上》，被称为“元代四大爱情剧”，讲述了洛阳总管女儿李千金在墙头看花时，与奉唐高宗之命前往洛阳买花苗的裴尚书的公子裴少俊“墙头马上遥相顾”一见钟情的故事。(记者 李砺瑾 文/图)