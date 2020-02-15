洛阳7座博物馆曾登上同一套邮票（邮票中的洛阳）

近日，市邮政部门在二里头夏都遗址博物馆召开“《二里头夏都遗址博物馆》特种邮票选题申报”研讨会，正式将“争取二里头遗址及二里头夏都遗址博物馆在未来一到两年内登上国家邮票”这一目标作为重点工作提上日程。

《博物馆》邮票

近日，市邮政部门在二里头夏都遗址博物馆召开“《二里头夏都遗址博物馆》特种邮票选题申报”研讨会，正式将“争取二里头遗址及二里头夏都遗址博物馆在未来一到两年内登上国家邮票”这一目标作为重点工作提上日程。实际上，我市一些博物馆曾登上邮票。近日，记者采访市邮政部门及集邮专家，对此进行了梳理。

我市7座博物馆曾登上同一套邮票

记者从市集邮协会了解到，目前，我市有7座博物馆登上过邮票，且登上同一套邮票。这套邮票是市邮政部门2008年发行的《河洛文明·华夏之光》系列个性化邮票第二组《博物馆》1套9枚。

近日，记者在中国邮政集团有限公司洛阳市分公司看到，这套邮票以太阳神鸟为主图，附图为洛阳博物馆、洛阳古代艺术博物馆、偃师商城博物馆、洛阳民俗博物馆、洛阳博物馆新馆、洛阳周王城天子驾六博物馆、千唐志斋博物馆、洛阳周公庙博物馆、洛阳关林，边饰印有牡丹工笔画，很有洛阳特色。

为啥洛阳关林上了博物馆主题邮票？洛阳博物馆原副馆长高西省参与了这套邮票的设计，他说洛阳关林曾是洛阳博物馆的临时办公地点。

1958年5月，洛阳博物馆始建，当时由于财政紧张，暂定关林庙为馆址。直到1974年5月1日，位于王城公园东侧的洛阳博物馆新展楼正式开馆，洛阳博物馆才有了正式办公地。

此外，为助力我市打造“东方博物馆之都”，市邮政部门在2018年4月10日发行《博物馆之都系列(一)——洛阳博物馆经典文物》个性化邮票1套8枚。这套邮票以太阳神鸟为主图，选取了乳钉纹铜爵(现藏于二里头夏都遗址博物馆)、白玉杯、三彩黑釉马、泥塑佛面、石辟邪等8件文物作为附图，展示了洛阳博物馆部分精品文物。

《二里头夏都遗址博物馆》特种邮票申报工作提上日程

近日，在“《二里头夏都遗址博物馆》特种邮票选题申报”研讨会上，我市史学、考古、集邮等领域的专家，针对《二里头夏都遗址博物馆》特种邮票的申报内容、申报规格等进行了深入探讨。

中国社会科学院考古研究所二里头工作队队长赵海涛在会上说，二里头遗址及二里头文化的重要内涵和重大价值，具备登上国家邮票的资格。

洛阳汉魏故城管理所名誉所长、著名学者徐金星在会上说，考古人员在二里头遗址发现了中国最早的城市干道网、最早的青铜近战兵器、最早的青铜器铸造作坊、最早的绿松石作坊等，如此之多的“中国之最”，值得市邮政部门高标准、高规格申报《二里头夏都遗址博物馆》特种邮票。

中国邮政集团有限公司洛阳市分公司集邮与文化传媒部经理朱亚丽说，特种邮票影响力大、辐射力强，一旦《二里头夏都遗址博物馆》特种邮票申报成功，对于提升二里头遗址及二里头夏都遗址博物馆的品牌效应，彰显洛阳文旅特色，助力洛阳打造“东方博物馆之都”意义重大。

市集邮协会常务理事胡锦云说，尽管二里头夏都遗址博物馆具备登上国家邮票的可能，但最终能否申报成功，不仅取决于市邮政部门的精心筹备，还需要有关部门大力配合。(记者 刘嘉仪 文/图)