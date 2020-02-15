牡丹、龙门石窟、白马寺……外国邮票上的洛阳元素

改革开放以来，我国经济快速发展，国际地位显著提高，不少国家开始发行表现中国事物的邮票，其中多次出现牡丹、龙门石窟、白马寺等洛阳元素。尤其是中国2009世界邮展在洛阳举办，更使外国邮票上的洛阳元素数量达到高峰。近日，记者采访我市资深集邮者，为您介绍出现在外国邮票上的洛阳事物。

王绣的牡丹画，登上朝鲜发行的邮票

改革开放以来，我国经济快速发展，国际地位显著提高，不少国家开始发行表现中国事物的邮票，其中多次出现牡丹、龙门石窟、白马寺等洛阳元素。尤其是中国2009世界邮展在洛阳举办，更使外国邮票上的洛阳元素数量达到高峰。近日，记者采访我市资深集邮者，为您介绍出现在外国邮票上的洛阳事物。

半个月内，有50多个国家发行牡丹邮票

牡丹寄托着人们追求富裕安康的美好夙愿，由此形成的牡丹文化，是中国传统文化中追求富强和兴旺的重要精神象征之一。因此，世界各国发行的表现中国事物的邮票中，牡丹是常见主题之一。

在中国2009世界邮展期间，外国发行牡丹邮票一度达到高潮。据市集邮协会统计，仅在邮展前后半个月内，就有加拿大、蒙古、几内亚、赞比亚等50多个国家发行过以牡丹为主题的邮票。

值得一提的是，朝鲜邮政部门2009年4月发行了包含洛阳牡丹和白马寺等题材的小全张邮票，其中牡丹邮票上的图案为我市著名画家王绣所画。

此外，世界各国在中国2009世界邮展期间发行的邮票里，也多次出现邮展吉祥物“牡丹信使”的身影。据市集邮协会统计，老挝、乌干达、新加坡、古巴等十几个国家发行的纪念邮票、小型张、小全张中，出现了“牡丹信使”吉祥物的身影。

龙门石窟和白马寺，多次登上外国邮票

龙门石窟和白马寺是洛阳重要的文化名片，在中外文化交流中承担着重要作用，也受到多国邮政部门的青睐。

联合国邮政部门2017年8月3日发行的《教科文组织2017——沿丝绸之路的世界遗产》邮票1套6枚是分量较重的一套表现洛阳事物的邮票，其中面值为49美分的邮票主图为龙门石窟奉先寺的菩萨、天王和力士像。

市集邮专家范勤志告诉记者，2018年，在我国与柬埔寨王国建交60周年纪念日之际，两国邮政部门通过发行相关邮品庆祝这一事件。当时，我国发行了《中柬建交60周年》外交封，主题图案为洛阳龙门石窟卢舍那大佛和柬埔寨的吴哥窟，柬埔寨王国发行了纪念邮票1套4枚，其中有两枚票图分别是龙门石窟和白马寺。

1996年，非洲国家加纳为中国第九届亚洲国际邮展发行的《中国古塔》小型张上，以白马寺齐云塔为主图；2008年6月6日，中印两国联合发行《白马寺与大菩提寺》特种邮票1套2枚，其中第一枚为《白马寺》邮票，表现了白马寺山门外景。

范勤志还向记者展示了一张“个性十足”的白马寺邮票。该邮票是圣马力诺共和国2008年发行的《欧洲旅游年——中国》邮票1套3枚，其中第2枚邮票以黄色为底色，主图上的建筑由中国的白马寺和西班牙的圣家族大教堂组合而成一座新建筑，象征着中欧两地的跨文化融合。

在中国2009世界邮展期间，乌干达、新加坡、朝鲜、印度尼西亚等国，纷纷发行小型张，展示龙门石窟与白马寺的内外景观。

孟加拉国发行的邮票，有“牡丹信使”吉祥物

外国邮票上，有丽景门、鼓楼、洛阳博物馆的身影

如果牡丹、龙门石窟和白马寺是外国邮票中的洛阳“老三样”，那么丽景门、鼓楼、洛阳博物馆可被称为外国邮票中出现过的洛阳“新三样”。

丽景门始建于隋代，隋唐洛阳城荒废后，隋唐丽景门不复存在。如今的丽景门是一座重现古都洛阳风貌的城楼，也是代表洛阳历史文化的标志性建筑之一。

在中国2009世界邮展期间，新加坡和加蓬共和国发行过两张小型张，在邮票的边纸处，均出现了丽景门的图案。

其中，加蓬共和国发行的小型张上，除了有丽景门还有鼓楼。据《洛阳县志》记载，鼓楼原建于府前街(明王府街)，即现在的老城青年宫广场，明万历四十二年(公元1614年)建福王府时移建于东大街，清顺治十三年(公元1656年)和清乾隆十年(公元1745年)曾两次重修，如今的鼓楼是我市2002年重修的。

在中国2009世界邮展期间，作为主展馆的洛阳博物馆也登上了邮票。在新加坡发行的《中国2009世界集邮展览》小型张边纸上，可以看到洛阳博物馆的图案。

“丽景门、鼓楼、洛阳博物馆能够出现在邮票上是相当了不起的事情，这说明洛阳是一座历史文化与现代文明相融的城市，也赢得了世界的青睐。”范勤志说。（记者 刘嘉仪 文/图）