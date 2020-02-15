李亚在全市地企合作2020年第二次联席会议上强调：深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神 以深化地企合作保护和激发市场主体活力

昨日，全市地企合作2020年第二次联席会议召开。市委书记李亚出席会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，持续深化地企合作，更好地保护和激发市场主体活力，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎奠定坚实基础。

昨日，全市地企合作2020年第二次联席会议召开。市委书记李亚出席会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，持续深化地企合作，更好地保护和激发市场主体活力，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎奠定坚实基础。

此次会议以“建好平台聚企业，加快融合重应用”为主题，聚焦加快大数据平台建设和应用、大力发展数字经济，现场签约30个大数据相关产业合作项目，总投资43.67亿元。

李亚指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的重要论述，使地企合作在育新机开新局、构建新发展格局中大有可为、大有作为。要围绕扩大内需，聚焦保企业，推动企业全面达产达效；聚焦扩投资，紧盯重点项目，推动合理有效投资行动计划落到实处；聚焦促消费，积极培育新消费方式，促进潜能释放。要围绕转型发展，合力抓好产业升级、强化开放引领、实施创新驱动、落实好国家产业政策和环保政策。要围绕新一代信息技术推广应用，加快推进5G网络等新基建项目建设，加快推动数字产业化、产业数字化，拥抱数字经济新蓝海。

李亚强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于保护和激发市场主体活力的重要论述，坚持对国有企业、民营企业、外资企业、个体工商户一视同仁，坚持抓龙头企业、大型企业与抓中小微企业并重，坚持保护现有市场主体与培育新的市场主体并举，不断巩固拓展深化“联企入企惠企助企”活动。要靠措施来落实政策。在完善政策体系上拿出过硬举措，梳理评估已出台的惠企政策，提前储备一批惠企举措，增强新出台政策的针对性；在加强政策宣传上拿出过硬举措，市直部门在吃透弄懂的基础上，加强上门面对面宣讲，确保各类市场主体应知尽知、早知晓早受益；在狠抓政策执行上拿出过硬举措，加强督导指导检查，确保政策发挥效应。要靠支持来保障要素。深化银政企合作，持续开展融资对接，发展普惠金融，不断强化金融支持；树牢“为企业减压就是为洛阳发展赋能”理念，用足用好援企稳岗政策，抓好企业用水、用电、用气等优惠政策落实，严格落实缓缴社会保险费等规定，支持企业降低成本；完善重点产业链图谱和关联配套企业清单，帮助企业在产业链供应链上拓展边界、优化布局，支持各类市场主体稳链固链。要靠服务来优化环境。对标全省领先、全国一流，改进行政审批，发展“互联网+政务服务”，推动政务环境持续优化；放宽市场准入，从“严进宽管”转向“宽进严管”，减轻企业负担，推动市场环境持续优化；以建设法治政府、保障企业合法权益为重点，规范涉企行政执法，推动法治环境持续优化；政府要带头讲信用，企业要诚信守法搞经营，推动人文环境持续优化。各级领导干部要把企业的事当成自己的事、把企业的困难当成自己的困难，全面掌握企业情况，推出管用具体措施，落实企业反映问题“领单、交单、办单、清单”机制，积极构建亲清政商关系，确保“联企入企惠企助企”活动取得更大成效。

李亚指出，要深入学习贯彻习近平总书记关于弘扬企业家精神的重要论述，充分调动企业家积极性创造性。希望企业家始终牢记总书记殷殷嘱托，强化家国情怀，把企业发展同洛阳发展紧密联系起来，增强使命感责任感，增强战胜危机的信心决心；确立远大目标，提升国际化市场化眼光，打造一流企业、行业龙头、百年老店；加快转型升级，在创新平台建设、人才培养、技术研发和成果转化上下更大功夫，把企业打造成强大的创新主体；树立企业家良好形象，不忘社会责任，依法经营、照章纳税、回报社会。各级党委政府要在全社会营造尊重企业家、关爱企业家、服务企业家的浓厚氛围，通过多种途径来体现企业家价值，激发企业家工作热情，解决好事关企业发展、企业家合法利益的问题，让更多优秀企业家扎根洛阳、深耕洛阳，以恒心办恒业。

市长刘宛康主持会议。市委常委、常务副市长王琰君通报全市地企合作工作开展情况及本次会议签约合作项目情况，副市长侯占国通报“联企入企惠企助企”活动推进情况及重点项目建设中存在问题办理情况。

本次会议以视频形式召开，各县(市)区设分会场。会上，洛阳微众公司、恒生科技园、顺兴产业园、中原智联公司、视微影像(河南)科技有限公司现场提问，市直有关部门逐一解答。大数据产业园、市旅发集团、市国宏集团、隆华科技集团分别围绕大数据产业园建设和配套服务、“享游洛阳”旅游大数据平台、工业互联网大数据服务平台应用、电子信息靶材项目建设作了推介。(记者 李东慧 白云飞)