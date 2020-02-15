洛阳市顺应高质量发展趋势 持续推进产业转型、动能转换

谁能在转型发展上赢得先机，谁就能掌握高质量发展的主动权。今年以来，我市着力推进转型发展，顺应高质量发展趋势，抢抓疫情倒逼机遇，持续推进产业转型、动能转换。

“调”是路径、是突破口，“转”是动力、是大方向。

谁能在转型发展上赢得先机，谁就能掌握高质量发展的主动权。今年以来，我市着力推进转型发展，顺应高质量发展趋势，抢抓疫情倒逼机遇，持续推进产业转型、动能转换。

洛阳石化炼油结构调整、格力空调等项目成功试生产，忠旺铝合金精深加工、凯盛科技“新洛玻”等项目顺利推进，5G网络等新一代信息技术催生出一大批新业态新产品新模式……产业转型取得新进展。

自创区自贸区高新区“三区融合”，跨境电商综试区建设加快推进，综保区成功获批……改革、开放、创新“三力联动”实现新突破。

市委十一届十三次全会指出，要着力调结构、促转型，掌握高质量发展主动权，加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，让经济发展更有“含金量”“含绿量”“含新量”、更可持续。

立足老工业基地实际，促进产业转型升级

近日，代表世界领先水平的国产首台T3.20悬臂式硬岩掘进机，在中信重工伊滨新动能产业园下线。这台专为工程隧道硬岩工况设计研制的新一代高端装备，将极大推动我国硬岩掘进装备国产化进程，对振兴民族装备制造业意义重大。

研发特种消防机器人、防疫消毒机器人，进军海上风电市场领域……在转型路上，中信重工从未缺席。

产业是一个地方发展的根基。我市把制造业高质量发展作为主攻方向，坚持“双轮驱动”“双高引领”，着力提升产业链水平，加快迈向产业链和价值链中高端。

一组组生动数据，反映出洛阳转型发展的成效：

工业格局焕然一新——中航613所电子电源、中航光电技术产业基地(二期)等项目加快建设，中航锂电5G用锂电池、双洎能源医疗电子设备用锂电池等产品加快研发，巩固提升优势主导产业，培育壮大新兴产业，老工业基地迈向新时代“工业尖兵”。

发展动力加快转换——以高端化、智能化、绿色化、服务化为方向，我市大力实施“三大改造”，打造产业转型“升级版”。全市累计实施“三大改造”企业1631家，约占全市规模以上工业企业的90.8%。

载体支撑持续提升——格力智能制造产业基地中央空调项目7月1日建成试产，银隆新能源产业园专用车、客车批量生产，大数据产业园进驻企业超过千家，我市实施“6+X”先进制造业园区建设行动，着力培育一批千亿级产业集群和百亿级特色产业集群，目前已形成3个千亿级产业集群。

如何立足老工业基地的实际，抓好产业转型升级？市委十一届十三次全会指明方向：要持续深化“三大改造”，大力发展先进装备制造、新材料、高端石化等产业；要抓住产业数字化、数字产业化机遇，加快发展电子信息、智能制造等新业态；要顺应产业发展新趋势，积极推动新能源、环保装备、医药卫材等产业发展壮大；要持续推进制造业和服务业深度融合，大力发展电子商务、现代物流、现代金融、科技服务等产业；要积极推进六大产业园建设和产业集聚区二次创业，持续延链补链强链；要持续实施重点企业提质倍增行动和“小巨人”“隐形冠军”“瞪羚”企业培育工程，加快引进培育更多有市场竞争力的企业。

坚持“引进来”和“走出去”，拓展开放新领域

昨日下午，位于老城区的洛阳凯宾耐特实业集团有限公司，首次通过洛阳本土跨境电商平台“玖运国际站”，使390件整柜钢制家具利用跨境电商“B2B”出口试点业务顺利验放通关。

“洛阳开放的步伐日渐提速，我们也更有信心把洛阳的商品卖到全球各地。”说到开放，我市不少跨境电商企业深有感触。

开放是高质量发展的必由之路。我市牢固树立开放发展理念，积极构建现代开放体系，基本形成了全方位、多层次、宽领域的对外开放发展新格局，为经济社会持续健康发展提供了强有力的支撑。

如今在洛阳，以更高水平开放引领高质量发展的理念已经遍地开花。

开放在于加大力度“引进来”。上半年，全市共签约亿元以上项目190个，投资总额1433.25亿元，已开工项目125个，开工率65.79%。

开放在于加快速度“走出去”。上半年，我市共有811家企业与163个国家和地区发生贸易往来，出口商品414种，进口商品167种。

开放在于建设开放新平台。中国(洛阳)跨境电子商务综合试验区、跨境电商零售进口试点城市、综保区相继获批，东方红国际陆港、华晟国际物流港等铁路口岸建设步伐加快，成功加入中德工业城市联盟，将为我市加快引进外向型项目提供有力支持。

开放力度有多大，发展空间就有多大。市委十一届十三次全会指出，我市将坚持建用并举，统筹推进自贸区、综保区、跨境电商综试区、中欧科创园、中德产业园、国家外贸转型升级基地等开放平台建设，积极构建陆海空网协同衔接的开放大通道。坚持“引进来”和“走出去”相结合、对外开放与对内开放一起抓，不断拓展开放新领域新空间。

打通“四个通道”、促进“四链融合”，创新激发新动力

购房补贴最高100万元，创新人才项目最高可贷2000万元，创业人才(团队)项目最高可享受3000万元的综合资助……近日，我市出台的《河洛英才计划(2020—2025年)》备受关注。我市将建设一支种类齐全、素质优良的创新创业人才队伍，为洛阳副中心城市建设提供强有力人才支撑。

人才是创新的根基，创新则始终是引领发展的第一动力。我市坚持把创新摆在发展全局的核心位置，围绕创新主体、平台、人才、要素等，进一步打通“四个通道”、促进“四链融合”，走好从科技强到产业强、经济强的路子。

依靠创新，我市传统产业得到明显改造和提升。轴研所轴承产品配套“天问一号”及深空天线组阵系统，中信重工“特种机器人制造智能化工厂项目”为企业转型升级奠定基础，大型国有企业核心竞争力明显增强。

依靠创新，我市培育了一大批发展潜力巨大的新兴产业。双瑞特装设计制造的转体球铰具备行业顶尖水平，北玻股份研发的玻璃钢化炉行销全球，新兴产业成为经济跨越发展的新着力点。

依靠创新，我市创新资源集聚效应日益凸显。高新技术企业、科技型中小企业异军突起，创新平台(载体)、新型研发机构等各类创新主体如雨后春笋般涌现，科技创新支撑产业转型升级更加有力。

依靠创新，“洛阳制造”正在向“洛阳创造”昂首跨越。

创新没有休止符。市委十一届十三次全会提出，要加快推进“三区融合”和自创区“一区多园”建设，持续实施创新主体创新平台“双倍增”行动和“河洛英才”“河洛工匠”等招才引智计划，积极争取国家重点实验室、国家技术创新中心等平台落地，着力集聚更多创新资源，全面提升创新能力。要大力实施重大科技专项，推动产学研深化合作，打造更多专业化科技成果转化平台，加快推动科技创新和成果转化。

同时，我市还将持续全面深化改革，稳步推进要素市场化配置改革，启动实施国企改革三年行动，统筹推进农业农村、金融、医药卫生、教育、文化、社会治理等领域改革。

调结构、促转型，既是推动经济高质量发展的题中之义，也是全面深化改革的重要内涵，更是洛阳加快建设副中心、打造增长极、发力都市圈、形成新引擎的重要着力点。革故鼎新的洛阳，思变求进；跨越转型的洛阳，振翅欲飞。（记者 李迎博）