李亚在全市重大项目招商建设调度推进会上强调：始终紧紧扭住项目建设这个“牛鼻子” 为转型发展高质量发展蓄后劲强支撑

昨日，市委书记李亚主持召开全市重大项目招商建设调度推进会，学习贯彻全省招商引资工作电视电话会议精神，听取我市重大招商项目、在建项目情况汇报，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎提供更有力支撑。

昨日，市委书记李亚主持召开全市重大项目招商建设调度推进会，学习贯彻全省招商引资工作电视电话会议精神，听取我市重大招商项目、在建项目情况汇报，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎提供更有力支撑。

我市着眼于谋、立足于干，围绕“9+2”工作布局特别是“565”现代产业体系，对标副中心城市建设专班方案、洛阳都市圈发展规划和市委十一届十三次全会部署，重点谋划推动一批重大在谈项目，深化实施一批重大在建项目，细化推进节点、分包责任人，确保项目招商和建设落实落细。与会人员围绕如何推进在谈项目深化对接、尽快落地，在建项目加快进度、早日发挥效益等作了发言。

会议指出，重大项目建设是经济社会发展、城市能级提升、民生不断改善、环境持续优化的重要基础支撑。近年洛阳发展保持良好态势，得益于我们始终坚持项目化运作，一切围绕项目转、一切盯着项目干。当前，全市上下正在贯彻落实中央、省部署要求，抢抓机遇，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，更需要一大批重大项目作支撑。各级各部门要提升政治站位，强化使命担当，增强责任感紧迫感，树牢狠抓落实的作风导向，抓项目、盯项目、促项目，谋势蓄势、实干实效，通过一个个项目的落地见效，不断厚植洛阳发展新优势。

会议强调，要坚持发展盯着项目抓、干部围着项目干、环境聚焦项目提、要素服务项目保，始终紧紧扭住项目建设这个“牛鼻子”。要把项目牢牢抓在手上，盯谋划、盯对接、盯落地、盯开工、盯配套，把推进项目建设作为考核、检验、评价干部的“试金石”，通过项目建设实现纲举目张、推动发展。要把营商环境作为高质量发展的“命门之穴”，加强规划、资金、土地等要素保障，以优化营商环境为牵引，促进政务环境、法治环境、人文环境的全面提升，让良好发展环境成为洛阳的“金质名片”。

会议强调，要遵循规律、创新方法、务实求效。要保持发展定力，始终以新发展理念为引领，坚持转型发展高质量发展方向，深化拓展“9+2”工作布局和“565”现代产业体系，在强链延链补链上下更大功夫，谋划引进更多新能源、环保装备、医药卫材等先导产业、新兴产业和高端产业项目。要精准务实招商，紧盯世界500强、国内500强、行业50强和隐形冠军企业，更多探索委托招商、中介招商、以商招商、线上云招商、龙头企业招商、产业集群招商、技术团队招商等新模式，打好精准招商“组合拳”。要用好节会平台，提升牡丹文化节、河洛文化旅游节等投资贸易洽谈会的影响力，积极组织参加国家级重要经贸活动；用好产业园区平台，积极推进六大产业园建设和产业集聚区二次创业，聚焦环保装备、航空航天、绿色建材等产业，接续规划建设新的产业园区，着力形成更多千亿级产业集群和百亿级特色产业集群。要坚持节点管控，强化节点意识，倒逼项目建设各项工作按照既定时间落到实处。要统筹好重大项目“谋”与“干”，加强协调调度，落实推进机制，坚持领导挂帅、专班运作，确保依法依规、规范运作，形成抓好项目招商建设的强大合力，为全市转型发展高质量发展蓄后劲强支撑。

刘宛康、赵会生、吴中阳、杨炳旭等相关市级领导参加会议。(记者 李东慧)