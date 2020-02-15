2020年“创响河洛”创业创新大赛明日启幕 洛阳高校毕业生可到现场观摩

30日，第四届“中国创翼”、第四届“豫创天下”创业创新大赛洛阳分区赛暨2020年“创响河洛”创业创新大赛将在我市盛大启幕。

30日，第四届“中国创翼”、第四届“豫创天下”创业创新大赛洛阳分区赛暨2020年“创响河洛”创业创新大赛将在我市盛大启幕。

本次大赛由市人社局、市科技局、市发改委、市教育局、市总工会、团市委、市妇联、市残联主办，市人力资源和公共就业服务中心承办，以“创响新时代共圆中国梦”为主题。

值得一提的是，这次创业创新大赛不仅是一场激烈的创业大赛，更是一场全民参与的创新大会。在大赛期间，不仅有187个项目参加创业大赛的激烈角逐，还有来自全国的500个创业加盟项目和130多家洛阳本地企业参加创业成果展，一系列丰富多彩的活动将为洛阳市民打造一场大众创业、万众创新的饕餮盛宴。

获奖项目得丰厚奖金还可享优先扶持

本次大赛按照“1+1”模式，包括主体赛和创业扶贫专项赛。

主体赛面向各类群体，分为创新项目组和创业项目组两个组别；创业扶贫专项赛主要面向带动一定数量建档立卡贫困人员或残疾人就业的参赛项目。选拔出的优秀参赛项目，将代表洛阳参加第四届“中国创翼”创业创新大赛及第四届“豫创天下”创业创新大赛全省决赛。

据统计，在比赛前期，各县(市)区、园区共收到参展企业(项目)报名335家、参赛企业(项目)报名352家。其中，主体赛创新项目组142家、创业项目组175家、创业扶贫专项赛35家。

本次创业大赛可谓奖品丰厚，参赛的优秀创业项目或企业，不仅可获得最高10万元奖金，还将在资金、政策等方面获得优先扶持。

500个全国加盟项目来洛寻找青年创业伙伴

为营造大赛氛围，激发全民创业创新热情，大赛还配套开展展示交流活动，包括创业项目展和创业成果展等。

组委会相关负责人介绍，截至目前，我市已从全国13个行业中，精选出500个创业加盟项目参加创业项目大赛，涉及餐饮、甜品、服装、美容、教育、家居、汽车、家纺、酒水、运动健身等主题，投资额度为2万元至100万元。

另外，大赛期间还将展示130个来自洛阳各行各业，具有洛阳地方特色和创新技术的创业成功企业及78个优秀原创性的创业项目，涉及智慧农业、智能制造、智选服务、智创文旅等15个领域。

届时，市民还可通过投票，从参与“展示交流活动”的项目中评选出洛阳市“十大创业之星”，获奖项目将给予1万元奖励。

洛阳高校毕业生可到现场观摩

记者了解到，在大赛现场还将开展未就业高校毕业生就业创业服务活动，我市离校2年内未就业高校毕业生均可观摩创业展示交流活动和创业创新大赛。组委会还将设立就业创业指导师服务和培训专区，开展精准就业指导和引导性就业技能培训，提高就业创业技能，促进离校未就业高校毕业生实现就业创业。

您可扫码关注大赛公众号，进行“创业之星”投票

您可扫码关注大赛公众号，具体了解本届大赛开展的实时情况、参展和参赛项目信息、进行“创业之星”投票、了解政策扶持等相关内容。大赛现场还设置有抽奖环节，市民可在服务中心领取门票，登记参与抽奖。

组委会工作人员提醒市民，到活动现场请按要求佩戴口罩，在入场时主动出示洛康码并配合进行体温检测，现场严禁吸烟及明火，不要拥挤、嬉闹和喧哗，彼此之间保持一定距离。

赛事地点：

会展中心南广场上2号步梯进入。

乘车路线：

乘28路、31路、35路、39路、57路公交车学府街与开元大道口站下车。

乘62路、63路公交车王城大道与开元大道口站下车。

乘70路公交车新区体育场站下车。(记者 李迎博 通讯员 李培博)