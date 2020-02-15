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扶贫项目亮相创业创新大赛 挑上“金扁担”创出“金饭碗”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-07-27 08:50

　　扶贫项目亮相创业创新大赛，这在我市还是头一次。

　　在第四届“中国创翼”、第四届“豫创天下”创业创新大赛洛阳分区赛暨2020年“创响河洛”创业创新大赛的县(市)区选拔赛现场，创业扶贫专项赛人气十足。

　　“我们公司已开发出六大系列107款优质农产品，目前运营的‘栾川印象’已经成为栾川县农业精准扶贫的一项支柱产业。”洛阳市川宇农业开发有限公司负责人说。

　　说起“栾川印象”，不仅洛阳本地人知道，在北京、郑州等地，“栾川印象”线下实体店已有近20家，在京东、淘宝等网络平台上还有专营店，产品涵盖高山杂粮、食用菌、特色林果等100多款。自品牌创建以来，“栾川印象”通过推行“品牌+企业+基地+贫困群众”的扶贫模式，从产品溢价、扩大就业、扶持创业等方面对贫困户进行精准帮扶。

　　正是凭借这一优势，洛阳市川宇农业开发有限公司在栾川县创业创新大赛扶贫专项赛中杀出重围，获得第一名，将代表栾川县参加全市的复赛。

　　一个好的创业项目，不仅科技含量高、商业模式新、市场前景好、发展后劲足，还能帮助当地农民找到一条致富增收的好路子，这就是创业扶贫专项赛的亮点所在。在本次创业创新大赛中，食用菌种植项目、手工文创项目、艾草种植项目、蜂蜜加工项目等许多与当地实际贴合的创业项目脱颖而出。

　　今年新设立的创业扶贫专项赛，重点关注带动建档立卡贫困人口和残疾人就业情况，突出参赛项目的社会价值和创业者的社会贡献。

　　市人力资源和公共就业服务中心相关负责人介绍，参加创业扶贫专项赛的项目必须满足以下条件：截至2020年6月15日，在市场监督管理部门登记注册未满5年的企业或机构；参赛项目带动建档立卡贫困人口或残疾人就业不少于30人(小微企业占总人数的比例不小于20%)；参赛项目具有创新性的技术、产品或经营服务模式，具有一定成长潜力，且项目的技术、产品、经营均属于同一参赛主体等。

　　“如今，越来越多的农民工、高校毕业生，选择回乡创业。他们不仅带着资金、技术及先进的理念回到农村，更是结合农村当地实际创业创新，促进农业转型升级，以实现农业增效、农民增收。”该负责人说。(记者 李迎博 通讯员 李培博)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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