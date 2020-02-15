洛阳将每年组织河洛创新人才、创业人才(团队)评选

在洛阳创新、创业的人才看过来，又有一个重大利好消息。洛报融媒记者28日从洛阳市委组织部获悉，根据新出台的《河洛英才计划(2020—2025年)》，今后洛阳将每年组织河洛创新人才、创业人才(团队)评选，并给予奖励和政策支持，今年具体申报时将对外发布公告。

在洛阳创新、创业的人才看过来，又有一个重大利好消息。洛报融媒记者28日从洛阳市委组织部获悉，根据新出台的《河洛英才计划(2020—2025年)》，今后洛阳将每年组织河洛创新人才、创业人才(团队)评选，并给予奖励和政策支持，今年具体申报时将对外发布公告。

关于河洛创新人才方面，根据《河洛创新人才评选指南及政策指引》，洛阳将每年在全市评选一批具有较强科研和技术创新能力，拥有技术含量高、市场开发前景广阔的科研成果的河洛创新人才，并根据评选结果按不同层次对入选人才所在企业分别给予100万元、60万元、20万元的引才奖励。

同时，洛阳将采取“无偿奖励+金融扶持”的方式对创新人才项目给予最高5000万元的综合资助。根据人才实施项目综合评估结果，对投产达效的创新项目分别给予1000万元、600万元、200万元的项目奖励；引导各类投资基金对创新人才项目进行扶持，将符合条件的创新人才项目纳入洛阳“科技贷”“成果贷”支持范围，最高可贷2000万元，并按照贷款利息额80%进行贴息，符合条件的可优先给予还贷周转金扶持。

关于河洛创业人才(团队)方面，根据《河洛创业人才(团队)评选指南及政策指引》，洛阳将每年引进培养一批具有重大技术突破和较强产业化能力的河洛创业人才(团队)。

洛阳将采取“无偿资助+金融扶持”的方式对创业人才(团队)项目给予最高3000万元的综合资助，对入选的创业人才(团队)项目按不同层次分别给予500万元、300万元、100万元的财政资金扶持；引导各类投资基金对创业人才(团队)项目进行扶持，将符合条件的创业人才(团队)项目纳入洛阳“科技贷”“成果贷”支持范围，最高可贷2000万元，并按照贷款利息额50%进行贴息，符合条件的可优先给予还贷周转金扶持。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 赵玉波)