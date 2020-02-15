洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳将每年组织河洛创新人才、创业人才(团队)评选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-28 18:02

　　在洛阳创新、创业的人才看过来，又有一个重大利好消息。洛报融媒记者28日从洛阳市委组织部获悉，根据新出台的《河洛英才计划(2020—2025年)》，今后洛阳将每年组织河洛创新人才、创业人才(团队)评选，并给予奖励和政策支持，今年具体申报时将对外发布公告。

　　关于河洛创新人才方面，根据《河洛创新人才评选指南及政策指引》，洛阳将每年在全市评选一批具有较强科研和技术创新能力，拥有技术含量高、市场开发前景广阔的科研成果的河洛创新人才，并根据评选结果按不同层次对入选人才所在企业分别给予100万元、60万元、20万元的引才奖励。

　　同时，洛阳将采取“无偿奖励+金融扶持”的方式对创新人才项目给予最高5000万元的综合资助。根据人才实施项目综合评估结果，对投产达效的创新项目分别给予1000万元、600万元、200万元的项目奖励；引导各类投资基金对创新人才项目进行扶持，将符合条件的创新人才项目纳入洛阳“科技贷”“成果贷”支持范围，最高可贷2000万元，并按照贷款利息额80%进行贴息，符合条件的可优先给予还贷周转金扶持。

　　关于河洛创业人才(团队)方面，根据《河洛创业人才(团队)评选指南及政策指引》，洛阳将每年引进培养一批具有重大技术突破和较强产业化能力的河洛创业人才(团队)。

　　洛阳将采取“无偿资助+金融扶持”的方式对创业人才(团队)项目给予最高3000万元的综合资助，对入选的创业人才(团队)项目按不同层次分别给予500万元、300万元、100万元的财政资金扶持；引导各类投资基金对创业人才(团队)项目进行扶持，将符合条件的创业人才(团队)项目纳入洛阳“科技贷”“成果贷”支持范围，最高可贷2000万元，并按照贷款利息额50%进行贴息，符合条件的可优先给予还贷周转金扶持。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 赵玉波)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·糖尿病虽有遗传性，但改变不良生活方式能有效预防
  • ·他脚底板上的痣烂了，一查竟是恶性肿瘤
  • ·女童被蜂蜇伤手指红又肿 大叔被蜂蜇伤竟昏迷不醒
    		•
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
        上周的一个消息，对于我市各旅行社及从业人员来说，是“天大喜讯”，在收到消息的第一时间，大家纷纷在微信...
  • ·汝阳有座铁顶山 清凉休闲好地方
  • ·洛宁什珍烧菜：“药圣”所传
  • ·小心才能没大错 夏季出游更如此
    		•
    		 
    新闻排行
  • 好消息！济洛西高速黄河特大桥成功合龙
  • 第十四届省运会洛阳市筹委会第一次会...
  • 格力车间里的“下午茶”
  • 刘宛康到黄河孟津段、吉利段巡河调研
  • 洛阳7座博物馆曾登上同一套邮票（邮票...
  • 洛宁叔侄俩沿水渠追了1200米 在众人协...
  • 助力安全度汛 洛阳实施48项排水系统提...
  • 自贸区洛阳片区在全省率先推出企业强...
  • 洛阳市召开第三季度经济运行分析会 部...
  • 嵩县牛庄村：昔日穷山村 闯出致富路
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月27日
  • · 网友称枫叶国际学校疫情期没上网课不退费
    • 精彩图片
    中共洛阳市委党校新校...
    洛龙区开展“八一”建...
    洛阳市老城区新联会非...
    洛阳市职工文联开展“...
    精彩热帖

    夜景人像摄影

    伪装高手

    风情晚荷

    荷塘花儿开 美女入画来
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605