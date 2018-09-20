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“网红公园”里的城市书房
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-07-23 09:20

　　小朋友们正在书房里看书

　　帮走失孩子找到父母、给老年人量血压测血糖、给中暑者提供紧急救助……位于滨河南路洛阳文博体育公园里的河洛书苑城市书房，不仅是一个供大家看书的地方，还承担了很多公共职能。

　　近日，记者走进这家位于“网红公园”里的城市书房，听到不少发生在这里的故事。

　　帮着小女孩找妈妈

　　卢艳灵是这家城市书房的管理员之一。她说自己从今年4月城市书房投用以来就在这里上班。别看书房不是位于闹市区，但阅读人数一直居高不下，而且来的大部分是孩子。

　　位于洛河南岸的洛阳文博体育公园拥有多种儿童游乐设施，让这里成了“网红公园”，每到晚上，到处都是孩子们在嬉戏。城市书房就位于童梦活动区附近，每天下午5点到晚上9点半，书房里都有不少来看书的孩子。

　　“书房面积不算大，只有133平方米，藏书五六千册，仅少儿图书就有2000多册。”卢艳灵说，这里的绘本深受孩子们喜爱，书房投用才3个多月，仅绘本就补充了三四次。

　　孩子多了，故事也就多了。卢艳灵说，上个月的一天晚上，书房里人很多，突然，一个五六岁的小姑娘哭着进来说找妈妈，她赶紧给孩子拿了本绘本以安抚她的情绪。

　　等到孩子情绪稳定下来，卢艳灵让她回忆家里人的电话，经过多次尝试，最终打通了孩子妈妈的电话。当晚9点多钟，孩子的父亲把小女孩接走了。

　　这个月18日晚，女孩的妈妈带女孩来看书的时候，对卢艳灵讲了一件事。前几天孩子来公园玩的时候又找不到父母了，结果孩子自己来到城市书房，当时已经近10点钟，书房已经关门，保安人员最后帮助孩子联系上了父母。

　　“大家一定要看好自己的孩子，让孩子开开心心来，高高兴兴回去。”卢艳灵提醒家长。

　　热心帮助中暑者

　　除了帮走失的孩子找家长，卢艳灵还遇到一件事。

　　上个月的一天下午，卢艳灵正在整理图书，突然听到一阵急促的敲门声。两个人扶着一名四五十岁的女士站在门口，她赶紧把人迎进来，得知这名女士中暑了。

　　看到这种情况，卢艳灵赶紧把空调开到最大，并让病人服下书房里常备的藿香正气水。一个小时后，病人慢慢恢复，其家人就通知120不用来了。

　　卢艳灵还在书房里常备着血压计、血糖仪等，经常给一些老年人义务测血压、血糖。

　　受到远方客人称赞

　　因为书房特殊的地理位置，所以来这里的不仅有附近的居民，还有外地游客甚至外国客人。

　　卢艳灵说，她接待过一个英国小伙子，他看到这里有外文书十分高兴。还有一位香港来的老先生，他见到书房十分惊讶，不仅问了卢艳灵很多关于洛阳的风土人情，还对书房连连称赞，认为这是非常便民、惠民的设施。

　　因为来这里的人多，便有热心市民成了书房的志愿者。住在盛唐至尊小区姓苏的姑娘，已经来这里进行了多次志愿服务，帮助管理员们整理绘本、维持秩序。小姑娘昨晚高兴地告诉卢艳灵，她刚收到高考录取通知书，大家都为小苏由衷地感到高兴。

　　文博体育公园城市书房的故事仍在继续。（洛阳晚报首席记者 李砺瑾 文/图）
[ 责任编辑：崔利利]
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