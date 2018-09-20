洛阳：保护水生态，让河湖溪涧绿水长流

山川秀美，关键在水。近年，我市以全面推行河长制为契机，大力实施“四河同治”，让河湖溪涧的水更清、岸更绿、路更畅、村更美，为乡村产业兴旺、生态宜居提供了有力支撑。

洛河宜阳段治理后新貌

【重大专项】水生态保护提升：有序推进农村水生态治理，逐步修复农村水生态环境。到2020年，全市新增治理水土流失面积220平方千米，市域内伊、洛、瀍、涧、汝等主要河流生态治理和截污治污全面完成，实现乡村主要河、湖、渠、塘水质改善、河长上岗；到2022年，实现乡村所有水体水质良好、河长制工作全覆盖。

山川秀美，关键在水。近年，我市以全面推行河长制为契机，大力实施“四河同治”，让河湖溪涧的水更清、岸更绿、路更畅、村更美，为乡村产业兴旺、生态宜居提供了有力支撑。

按照乡村振兴行动方案，当前和今后一个时期，我市将全面实施水生态保护提升重大专项，统筹推进水资源、水生态、水环境、水灾害治理，真正使蜿蜒在广袤乡村的河流成为描绘秀美田园图景的“灵动之笔”。

“四河同治”：塑造生态激活业态

炎炎夏日，凉风习习。站在宜阳灵龙大桥上眺望洛河，水面波光粼粼，岸边花红柳绿。距此不远，洛河水上运动中心的宽阔河面上，赛艇皮划艇训练紧张激烈。一静一动之间，人水和谐的生态魅力更加彰显。

“这几年，洛河真是来了一个大变样！。”退休职工老赵每天最自在的时光，就是沿着洛河休闲散步。他说，过去，洛河治理标准虽不高，但河水清澈，捉鱼摸虾是很多孩子的童年乐趣。后来，排污、采砂乱象丛生，水生态遭到破坏。

近年，当地落实“四河同治”部署要求，对洛河全流域实施综合治理，不仅下游实现了与中心城区的生态对接，上游40公里治理工程也全面推进。如今，洛河的清水又“回来”了，还带动水上运动产业风生水起。

不仅是洛河宜阳段。时下，位于伊河源头的陶湾镇南沟成了避暑胜地。几年前，这里还是一条荒草遍地的“龙须沟”。如今，高标准治理之后，伊河风光成了乡亲们发展生态旅游的“金钥匙”。

实践证明，越是生态环境美的地方，往往发展前景好，群众获得感强。截至目前，全市“四河同治”县域段184.5公里河道治理任务，已完成治理148.5公里，水生态环境持续改善。此外，我市还将以小流域为单元，积极开展水土流失治理，到2020年新增治理水土流失面积220平方千米。

重大工程：治水兴利润泽民生

兴水利、除水害，功在当代、利在千秋。洛阳地跨黄河、淮河、长江三大流域，治河历史源远流长。新中国成立以来，黄河、洛河、伊河等流域已建成小浪底、西霞院、故县、陆浑等4座大型水库。如今，随着前坪水库、小浪底南岸灌区等一批重大水利工程相继开工，洛阳治水又掀开了新的篇章。

前坪水库是国务院确定的172项重大水利工程之一，也是我市境内修建的第5座大型水库。2015年10月，前坪水库开工建设。2016年11月，大坝开始填筑。今年7月1日，经过两年多的持续攻坚，前坪水库大坝填筑至423.1米，顺利实现封顶，为汛后下闸蓄水、明年全部竣工打下了坚实基础。届时，前坪水库工程将极大提高北汝河和淮河流域防洪标准，同时解决流域地区农业灌溉、居民供水等问题。

今年4月，同样作为国家重大水利工程之一的小浪底南岸灌区工程也顺利开工。按照设计，工程建设内容包括12条干渠、30条支渠、1条城镇供水管线和田间配套工程，渠道总长约305公里。建成后，沿线将发展有效灌溉面积53.68万亩，为城镇供水2064万立方米，有效提升粮食综合产能和城乡供水保障能力。与此同时，工程充分发挥小浪底水利枢纽作用，将大量减少地下水开采，优化区域水生态。

农业生产，命脉在水利。下一步，我市将在加快推进重大水利基础设施建设基础上，着力疏通小型农田水利设施“毛细血管”，解决好水利工程“最后一公里”问题，确保建设好、维护好、用得上。

推行河长制：守河尽责久久为功

在河洛大地上，不仅有伊、洛、瀍、涧等大河蜿蜒流淌，还有不计其数的涓涓小溪纵横交织。近年，我市治水力度持续加大，但广大乡村水质不良、水量不足、河岸不绿、堤防不牢的问题依然突出。

“农村河渠治理，问题在水里，根子在岸上。”市水利局河长办负责人表示，过去“九龙治水”，管不好一条河。当前，我市把全面推行河长制作为加强水生态建设的重大制度安排，建立覆盖城乡的市、县、乡、村四级河长体系，推动河湖管理保护进入新阶段。

河长制，不是挂名制，而是责任田。前不久，因中州渠治理效果不佳、多处水体混浊、垃圾堆积的问题，一批“河长”被问责。下一步，我市将持续健全以党政领导负责制为核心的责任体系，着力推动河长制从“有名”向“有实”转变，做到“守河有责、守河担责、守河尽责”。

今年以来，我市以全面推行河长制为契机，扎实部署开展河湖“清四乱”专项行动，对乱占、乱采、乱堆、乱建等河湖管理保护突出问题开展专项清理整治，收到明显成效。特别是严厉打击非法采砂行为，依法取缔了一批非法砂石场，恢复河湖生态环境，同时坚持疏堵结合，在宜阳、洛宁、伊川等地试点建设运营规范砂场，全面规范采砂秩序。

当前，全面推行河长制取得了重要阶段性成果，但也要看到，河湖管理保护中还存在不少薄弱环节，侵占河道、非法采砂、超标排放等违法违规行为仍然禁而未绝。这些都需要持续发力，久久为功，推动河长制由全面建立转向全面见效。（洛阳日报记者 白云飞 通讯员 陈亚辉 王子栋 文/图）