洛阳太康路下穿王城大道地下过街通道建成试通行

20日，经过3个多月紧张建设，太康路下穿王城大道地下过街通道建成试通行。该通道实现通行将有效改善王城大道、太康路周边行人和非机动车通行环境。

20日，经过3个多月紧张建设，太康路下穿王城大道地下过街通道建成试通行。该通道实现通行将有效改善王城大道、太康路周边行人和非机动车通行环境。

据了解，该地下过街通道在2018年12月10日随在建地铁2号线体育中心站东侧出入口同步建设。该通道下穿王城大道，全长约59米，宽约6米，行人和非机动车可通过太康路东西两侧的出入口出入通行。

试通行期间，为保证通行安全，市轨道交通集团在通道内设置有隔离护栏、引导标志、照明、反光镜等临时设施。下一步，按照计划安排，该通道将于今年9月底前完成装饰装修工作，装饰装修工作完成后，地下过街通道将交由市政部门统一管理。

记者还了解到，该地下过街通道装饰装修施工期间不影响正常通行，但需要提醒广大市民注意的是，在装饰装修期间通行的要注意观察周边通行环境和引导标识，以免发生危险。(洛报融媒记者 李卫超 通讯员 马毓军 摄)