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200台“东方红”变身甜菜种植机器人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-04-19 09:13
等待交付的自动驾驶拖拉机 （中国一拖供图）

　　日前，记者从中国一拖获悉，200台东方红LX904自动驾驶拖拉机，本月3日在内蒙古自治区通辽市双利农机合作社进行交付，用于当地甜菜种植。这是我国自动驾驶拖拉机首次实现大规模应用。

　　作为曾在央视节目中大放异彩的“明星机种”，此次交付的200台东方红LX904，是由中国一拖独立研发的第二代无人驾驶拖拉机。

　　与早期无人驾驶拖拉机相比，此次中国一拖基于北斗系统，结合中国一拖拥有自主知识产权的农机全电控驱动技术，将“卫星定位系统+惯性定向定位导航+激光雷达+相机”的高精度、多源组合导航技术应用于农业机械产品，成功研发出北斗农机自动驾驶系统，使传统的东方红拖拉机成功变身为“大田农业机器人”。

　　在实际操作中，该款机型依靠自动驾驶系统，配合顶部安装的红外线雷达探头，能够有效规避障碍物，应对突发情况，其耕作误差在2.5厘米以内，且单台拖拉机即可完成从播种、中耕到收获的全过程自动作业。

　　据了解，通辽市科尔沁左翼中旗计划于2019年投资411亿元，在当地大力发展甜菜等农产品种植加工产业。此次该市大规模引进200台东方红自动驾驶拖拉机，就是为了大幅度提高当地农机作业效率，在当地加速形成绿色农牧产业集群。

　　“这是我国集成自动驾驶系统、智能农机管理系统等先进技术的农机首次实现大规模应用，是我国精准农业的又一次突破。”中国一拖相关负责人表示。

　　目前，该批拖拉机已陆续进入投用阶段。

　　为适应农业的高效率、低成本、低污染需求趋势，促进国内智能农机、精准农业、智慧农业发展，早在2008年中国一拖就开始研究和应用拖拉机自动驾驶和工况监测技术，迄今已全面完成拖拉机无人驾驶系统的研发。目前，中国一拖全系列拖拉机、收获机械产品均已完成自动驾驶、工况检测功能验证，并开始在新疆、黑龙江、湖北等地区进行推广。

　　下一步，中国一拖将结合技术进步与实际需求，进一步升级全套智能农机解决方案，通过推进高精度农机作业和高效规划调度，力争在我国农业从传统作业向精准作业转变的过程中贡献更多“一拖力量”。(洛阳日报记者 陈曦 通讯员 李佳琪)
[ 责任编辑：马佳佳]
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