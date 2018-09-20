昨日，为期5天的第三届河洛文化大集在洛邑古城落下帷幕。开集期间，异彩纷呈的非遗展演、吸引眼球的精品拍卖、琳琅满目的异域珍品让人印象深刻，来自国内外150多家文创企业的特色产品亦让人眼花缭乱。笔者在赶集过程中发现，“创意”正在成为文创企业和艺人口中的流行词。

昨日，为期5天的第三届河洛文化大集在洛邑古城落下帷幕。开集期间，异彩纷呈的非遗展演、吸引眼球的精品拍卖、琳琅满目的异域珍品让人印象深刻，来自国内外150多家文创企业的特色产品亦让人眼花缭乱。笔者在赶集过程中发现，“创意”正在成为文创企业和艺人口中的流行词。

什么是创意？在“汝南麦秆画”技艺传承人胡锦泰眼里，创意是让传统工艺拥有广阔市场的关键一招。他说，传统意义上的麦秆画汇集了国画、版画、剪纸等艺术，历经十几道工序、纯手工制作而成，较高的人力成本和时间成本，决定着其较难实现价格大众化。如何让传统麦秆画艺术品从礼品市场进入寻常百姓家，成为一道必须跨越的关口。对此，他们拓宽视野、转变思路，创造性地将传统麦秆画制作技艺精髓融入陶瓷瓶、装饰装潢板、饮品吸管等生活用品，赋予传统艺术新载体、新市场、新活力。

在“洛阳礼物”工作人员看来，创意是让文创产品无中生有、有中生新的重要法宝。在“洛阳礼物”展位前，一款融合科技元素的牡丹变色伞不时引来游人驻足观看。只见工作人员朝伞面上喷一些水，原本颜色暗淡的牡丹图案随即呈现出紫、红、粉、绿四种颜色，格外鲜艳喜人。长期以来，市场上围绕牡丹元素开发的文创产品不在少数，但普遍存在低端化、同质化、单一化问题。这款牡丹变色伞，更好满足了游客“把牡丹带回家”的需求，实现了创意度、观赏性和实用性相统一。

当然，穿梭于文创产品展区，既能看到因富有创意而备受追捧的场景，也不乏因缺少创意而购者寥寥的情形。有人说，河洛文化大集不仅是展销盛会，更是一个创意大展示、大比拼的平台。的确，谁家的文创产品有创意，符合大众喜好和需求，到大集上逛一逛、比一比便一目了然。对文创企业和艺人而言，无论是传承运用传统技艺还是结合使用现代工艺，研发、制作出的产品最终都要拿到市场上来检验，唯有在“特色”中找到“亮点”，在“亮点”中凸显“创意”，才能真正使产品成为市场的“宠儿”。

“通过赶集，我们‘赶’出了不足、方向和动力，越来越懂得创意的市场价值。”一家文创企业的负责人如是说。没错，在创意上下真功夫，才能赶上消费升级的步伐！（张庆旭）