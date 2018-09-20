第八届牡丹服饰创意大赛决赛举行

在创意中寻找独特的美，把牡丹穿在身上、戴在头上、系在手腕上……昨日上午，“国色天香·河洛欢歌”广场文化狂欢月活动迎来第八届牡丹服饰创意大赛决赛，20支参赛模特队伍轮流上场，各类牡丹主题服饰美美亮相。

在创意中寻找独特的美，把牡丹穿在身上、戴在头上、系在手腕上……昨日上午，“国色天香·河洛欢歌”广场文化狂欢月活动迎来第八届牡丹服饰创意大赛决赛，20支参赛模特队伍轮流上场，各类牡丹主题服饰美美亮相。

伴随着或舒缓、或激情的乐曲，参赛队员不断变换队形，优雅的步伐、柔美的动作引得大家赞叹连连。比赛间隙，记者采访了几支比较有特色的参赛队伍，让我们一起来揭晓她们服饰中的“秘密”吧！

■原创多件牡丹服装，洛阳景点融入其中

红色、棕色、绿色、蓝色等各色绸缎，有的被做成唐风服饰，有的被做成束腰晚礼服、百褶裙、旗袍，仔细端详，裙身上还有手绘的牡丹、城墙等图案，这是忆行模特队《朝歌天成》节目的服装。这些服装都是演员自己设计、剪裁和制作的，耗时1个多月。除了牡丹元素，大家还将定鼎门、天堂明堂等景点以简笔画的形式绘制在服装上。

■牡丹剪纸当披肩，五大系列各有亮点

当非遗项目剪纸遇到牡丹，会擦出怎样的“灵感”？偃师市模特艺术协会《流光溢彩中国风》节目的服饰，让人眼前一亮。表演分为旗袍与剪纸、红色晚礼、白色婚纱、黄色晚礼和青花瓷五大系列，在首个出场的旗袍与剪纸系列中，演员们披着牡丹剪纸披肩、头戴牡丹剪纸饰品，轻盈洒脱。

动感十足的《我们走向新时代》

■“创意秀”别出心裁，主打“年轻范儿”

墨镜、红色牡丹图案短袖、红色短裤、黑色高筒靴……恒大模特队《我们走向新时代》节目的服饰很吸引眼球。“我们要走酷帅路线！”演员们还在后腰处加上了红色薄纱缝制的牡丹花瓣，走起来动感十足。

身着各色旗袍的演员们，演绎《烟花三月下扬州》

■“网购服饰+独特创意”，细节之处抓人眼球

从网上购买服饰也成了不少模特队的选择，不过，大家都会在上面加一些独特创意，为自己的团队加分。

在《烟花三月下扬州》节目中，来自天元社区圆梦艺术团的演员们身着绣有牡丹图案的各色旗袍，尽显端庄大气；花蕊模特队的《花开中国》节目中，演员们在头饰、耳坠、戒指、手镯、服装上都缝了统一的白色布艺牡丹，脱俗典雅……

记者从市文化馆了解到，本届牡丹服饰创意大赛的全部赛程已经结束，近期将公布各类奖项的名单。（洛阳晚报记者 李岚 通讯员 李梦婉 文/图）